Kendisinden kaçan kadını, Türkiye’de öldürmüştü! Cezası belli oldu

Afganistan’dan, kendisinden kaçarak Türkiye’ye gelen Elham Atıfı isimli kadının peşinden kaçak yollarla Türkiye’ye geldiği ve öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Muhammedullah Raihan hakkında karar açıklandı. Savunmasında, ‘Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım’ diyen Raihan, hiçbir indirim uygulanmadan, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammedullah Raihan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, “Olaylardan dolayı çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” dedi. Sanık avukatı ise beraatını talep etti.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Sanık hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldığını, taraflar arasında resmi bir nikah olmadığı gerekçesiyle suçun ‘Kasten öldürme’ olduğunu belirtti. Sanığı ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezasında indirim uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar Verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Afganistan uyruklu Elham Atıfı, üniversitede tanışarak iki yıldır birlikte yaşadığı Muhammedullah Raihandan can güvenliğinin korunması için Afganistan Devletinden koruma talebinde bulundu. Atıfı, Raihan ile aralarındaki anlaşmazlığın sona ermemesi nedeniyle 2017 yılında Türkiye’ye geldi.

Raihan ise Atıfı’nın Türkiye’ye gelmesinin ardından 2018 yılının ilk günlerinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından İstanbula gelerek Atıfıya ulaşan Raihan, barışma teklifinde bulundu.

İstanbulda buluşan çift Sultangazide bir eve gitti. Konuştukları esnada tartışmanın başlamasının ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı’nın kafasına vurdu. Atıfı’nın bağırmaya başlamasının sonrasında elektrik kablosunu boynuna dolayarak Atıfı’yı boğdu. Raihan, olayın ardından otobüs ile Van’a gitti.

Polis ekiplerince Van’da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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