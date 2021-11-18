Haberler - Gündem

Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan!

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16’dan yüzde 15’e indirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek "Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim" paylaşımında bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan!

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenerek “Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim” paylaşımında bulundu.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster