Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan!
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16’dan yüzde 15’e indirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek "Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim" paylaşımında bulundu.
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenerek “Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim” paylaşımında bulundu.