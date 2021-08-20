Kılıçdaroğlu: Bana atadıkları trollerimi seviyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“GÜNDE 3 KEZ BENİMLE İLGİLİ BAŞLIK AÇIYORLAR”

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar” ifadelerini kullandı.