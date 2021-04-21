Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği “23 Nisan'da 23 Park açılışı” ve 6 yeni tesisin temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tören sırasında yaptığı konuşmadaki “Bu vesileyle 23 Nisan'a 2 gün kala yapılan bu 23 Nisan'a özel 23 parkın açıldığı bu özel günde ben de 120… 128 park diyecektim az daha. Ama Genel Başkanım ararsanız tek tek 128 parkı İstanbul'da size buluruz şu anda onu ifade edeyim hepsi vardır hepsi yerindedir” sözleri salonda kahkahalara ve alkışlara neden oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmasında CHP'li belediye başkanlarına ayrım yapmadan hizmet mesajını yineleyerek yeni, bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başladı şu şekilde:

“YENİ BİR TARİH YAZIYORUZ ASLINDA”

“Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde beldedekiler için kullanıyorlar. Onlar mutlu olduğu sürece belediye başkanlarımız da mutlu. Eğer onlar mutsuzsa onların mutlu olmaları için belediye başkanlarımız ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar.

Yeni bir tarih yazıyoruz aslında. Yeni bir anlayışı siyasette, yeni bir anlayışı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören değil, vatandaşları arasında ayrım yapan değil. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstererek, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor bütün belediye başkanlarımız.”

“HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR İSTANBUL, HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR TÜRKİYE”

“Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşurken daha önceki dönemlerde ‘bizim belediye, bizden olmayan belediye' şeklinde ayrım yapıldığını, farklı partiden kazanan belediyelere yeterince hizmet götürülmediğini ifade etti. Ama kendisine de söyledim ‘bütün belediyeleri eşit hizmet götürmeye kararlıyım’ diyor. İşte bizdeki siyaset anlayışıyla bizim dışımızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım yapıyorsunuz?

İstanbul hepimizin İstanbul'u. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent İstanbul. Bu kentte yaşayan insanların arasında ayrım, ayrıcalık olur mu? Ortak hedef herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye”

“BİZİM KİTABIMIZDA İHANET ETMEK YOKTUR”

“23 Nisan. 7’den 70’e hepimiz kutluyoruz. En büyük bayram çünkü egemenliği bir kişiden alıp halka verdik. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedik. 23 Nisan'ın temel özelliği budur zaten. 23 Nisan’ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşertilmesidir. Düşüncelerini özgürce ifade etsin, vicdan sahibi olsun, adaletli olsun diyoruz. Bugün 23 parkımızı açıyoruz Beylikdüzü’nde.

Birlikte İstanbul’u yemyeşil bir İstanbul yapma kararlılığındayız. İstanbul’u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte İstanbul’u yönetenler bile ‘İstanbul’a ihanet ettik' dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana. Ağacın da hakkı vardır, kuşun da hakkı vardır. Her canlının hakkı vardır o hakkı korumak hepimizin görevidir.”

“GÖREVİMİZ ENGELLERİ AŞMAKTIR”

“Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz. Yeni bir siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engeli konuldu ama bütün o engelleri aştılar. Bağımsız Türkiye'yi kurdular, Parlamentoyu açtılar. Bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler. Geleceğe umutla, sevgiyle, hoşgörü ile baksınlar diye. Türkiye'yi korusunlar diye. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunlarına da ilgi göstersinler diye.

Temel hedefimiz, temel görevimiz budur. İşin özü çevre kadar yeşillik kadar güzel bir şey yoktur. İnsan zaten doğanın br parçasıdır ve oradan ayıramazsınız. Dolayısıyla doğanın yaşanabilir olması lazım.”

“30 MİLYON METREKARELİK BİR YEŞİL ALAN HEDEFİMİZ VAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

“23 Nisan'la 23 parkı birleştirerek bir açılış yapılıyor olması çok anlamlı. Bu zor günlerde pandeminin, salgın hastalığın insanların hayatlarını zorlaştırdığı böylesi bir dönemde açık alanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kentin bu anlamda yeşermesini, insanların daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini sağlaması yönünde attığı adımlar çok çok kıymetli. Beylikdüzü özellikle 2014'ten bu yana attığı adımlarla İstanbul'un en yeşil ilçerinden birisi oldu. Bu bayrağı daha da yukarıya taşıyor başkanımız. Son 2 yılda 40 parkın açılmış olması da çok çok değerli. İnsanlarımızın kentlerde huzurlu olması kentlerde, keyif içinde yaşaması ülkemizin huzuru anlamına gelir.

Şu anda İstanbul'da başladığımız, tasarımı bitmiş ve başlamak üzere olduğumuz ve inşallah bu 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz tam 30 milyon metrekarelik bir yeşil alan hedefimiz var. Bu hedef büyük olduğu kadar ama asla yetmez diyeceğimiz, daha fazlasını başarmak zorunda olduğumuz bir kentte yaşıyoruz. Yeşili istiyoruz kentin daha çağdaş bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Hani inadına yapılacaksa bu yapılmalı. İnadına insanların lehine bir şey yapılmalı, bir avuç insanın lehine bir şey yapılmamalı. O bakımdan İstanbul'da bu anlamda adımlarımızı atarken az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten 39 ilçeye de eşit davranan bir 5 yılı var etmeyi özenle yürüttüğümüzü bilmenizi isterim.”

“GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BÜYÜK ADALETSİZLİKLER YAPILMIŞ”

“Zira geçirdiğimiz dönemlerde, devraldığımızda baktığımız faturada öyle büyük bir adaletsizlikler yapılmış ki ne yazıkki, hizmetin tamamen siyasi bir fotoğrafla yönlendiriliyor olması bu kentte çok acımasız bir tavır olmuş. Ama biz bu tavrı üzerine koyacağız adil bir biçimde bu kentin her ilçesine eşitlikçi bir yaklaşım yatırım yapılmasını mutlaka yerine getireceğiz.

Genel başkanımızın bize talimatıdır, her zaman söylüyor; ‘kesinlikle seçim bittiği andan itibaren parti rozeti bir kenara tümden oy veren vermeyen ayrımı yapmaksızın başta bu kentin mazlumlarına, bu kentin yoksullarına ve ihtiyaçlı insanlarına olmak üzere mutlaka hizmeti önceliyecek ve eşitliyeceksiniz ‘ demişti. Kesinlikle bu felsefe ile bu kadim kente hizmet etmeye devam ediyoruz.”

“KREŞ KAMPÜSÜNE DÖNECEK İSTANBUL”

“Kreş atılımında Büyükşehir Belediyesi olarak bu kentin aklına ilk defa bizler soktuk. Yani yıllardır düşünsenize 16 milyon kenti yöneten bir yönetim, okul öncesi çocukların eğitimine hiçbir katkı sunmamış, tek bir kreşi yokken biz inşallah bu süreç içerisinde 150 kreşi bu kentin hizmetine kavuşturacağız.

Bu yarışı aynı zamanda özellikle CHP'li belediyelerimizin tamamının kendi ilçelerinde sıkı biçimde sürdürüyor olması aslında bizim hafızamızda şöyle bir gelecek tasarlanıyor, belkide 150'si Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçelerle beraber çok ciddi sayıda çocuğumuzun okul öncesi eğitim aldığı muazzam bir kreş kampüsüne dönecek İstanbul.”

“ARARSANIZ TEK TEK 128 PARKI İSTANBUL'DA SİZE BULURUZ”

“Bu ilçede siyasi sürece 2009 seçimlerinden hemen sonra ilçe başkanı olarak başladığım siyasi sürece yüzde 30 oy oranıyla başladık son büyükşehir seçimlerinde partimize, Beylikdüzü halkı yüzde 62'ye yakın oy verdi. Bu gösteriyor ki iyi hizmet edersek hem ilçelerimizi hem büyükşehirlerimizi inşallah kazandıracağız ve taşıyacağız. Bu vesileyle 23 Nisan'a 2 gün kala yapılan bu 23 Nisan'a özel 23 parkın açıldığı bu özel günde ben de 120… 128 park diyecektim az daha. Ama Genel Başkanım ararsanız tek tek 128 parkı İstanbul'da size buluruz şu anda onu ifade edeyim hepsi vardır hepsi yerindedir.”

“ZİHNİNDE KÖTÜ DUYGULAR BESLEYENLERE ALLAH YARDIM ETSİN”

“23 Nisan'da 23 parkı Beylikdüzü'nde başkanımızın açıyor olması anlamlı. Ben de geleceğimiz olan çocuklarımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belki de dünyada bir tek bize nasip olmuş bir bayramı hediye etmesi muazzam bir şey. Hepimizin o çocuk ruhuyla bu bayramı kutlayacağımızı biliyorum ama aynı zamanda çocuklara olan sorumluluğumuzu da kutlayacağız şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mübarek Razaman'ın hepimize bereket, iyi dilekler iyi düşünceler getirmesini diliyorum.

Bütün kötülüklerden arınan bir ülke ve dünya olmasını diliyorum. Zihninde kötü duygular besleyenlere Allah yardım etsin diyorum Allah akıl versin. Yine bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın bütün şehrimize ülkemize güzel bir ramazandan sonra ülkemize güzellikler getirmesini, hastalıklardan da arınarak inşallah pandemiyle ilgili en ciddi tedbirleri alıp yaz ayını inşallah güzel bir şekilde karşılamamızı bayramla beraber diliyorum.”