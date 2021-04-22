Kılıçdaroğlu, Biden’i sorumlu ve sağduyulu davranmaya çağırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD yetkililerine dayandırılan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıyacağı yönündeki haberlere yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi.

“BU SÖYLEMİN KABUL EDİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları ‘Ermeni Soykırımı' olarak nitelendireceği dünya medyasına yansımıştır. Bu haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutumdur. Bu söylemin kabul edilebilmesi mümkün değildir.

“CHP, ACILARIN YARIŞTIRILMASI VE SİYASETE ALET EDİLMESİNE KARŞIDIR”

“İnsanlık tarihinde savaşlar hep felaketlere ve kayıplara yol açmıştır. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. CHP, acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşıdır. Siyasetçiler olarak bizim önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak, bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim insanları tarihi yazarlar. Devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edilemez.”

“BİDEN’İ SORUMLU VE SAĞDUYULU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM”

“Söz konusu siyasi niteleme halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye – ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir. Bu sebeple Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya’ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum.”