Kılıçdaroğlu: Binlerce sığınmacı elini kolunu sallayarak nasıl geldi, kim izin verdi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki göçmen soruna dikkat çekerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'Finansmanı iyi yönettiğimiz için, mültecileri Türkiye'ye alıyoruz' sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Para için bunları yapıyorlar. Hazine tam takır, 'siz bize para verin, biz vaziyeti kurtaralım...' bu devlet yönetimi değildir, böyle bir devlet yönetimi olmaz" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK Temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“BİZ SİZİN TAŞERONUNUZ MUYUZ?”

Türkiye’deki düzensiz göçmen sorununa değinen kılıçdaroğlu, Türkiye’de gayrı resmi kayıtlara göre 5 milyon Suriyeli olduğunu belirterek ‘Ne olacak bu insanlar?’ diye sordu. İktidarın göçmen politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu insanlar için resmi açıklamaya göre 2 yıl önce 40 milyar dolar para harcadık. Şimdi kaç milyar dolar bilmiyorum. Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi şimdi de Afganistan’dan geliyorlar. Üstelik binlerce kilometreyi aşarak Türkiye’ye geliyor. Suriye’deki gibi kadın, çocuk, yaşlı da değil, hepsi genç… Neredeyse herkese silah verip, cepheden silahını alıp, cepheden Türkiye’ye gelmiş gençler. Ne olacak, ne yapacağız? Karşı çıkıyorum, ‘Yapmayın’ diyorum. Bakın şu söz bana ait değil, bu söz Erdoğan’a ait. Bu sözün herkesin bilmesini isterim ve sakın ola ki kimse unutmasın, ‘Finansmanı iyi yönettiğimiz için, mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz’ Bunun üzerine kıyameti kopardık, ‘ Sen Türkiye’yi nasıl mülteci deposu yaparsın…’ Parti sözcüsü de açıklama yapıyor bir tek mülteci dahi almayacağız’ diyor. Yahu seni kim takar arkadaş. En tepedeki insan diyor ki, ‘Parayı veren düdüğü çalar, ben mültecileri buraya alırım, sen yeter ki bana para ver’ İngiltere diyor ki, ‘Türkiye’de kamplar kuracağız, sonra oradan seçeceğiz kendi ülkemize bazılarını alabiliriz’ Ee diğerleri? ‘Para verelim buraya gelmesinler’ Aynı şekilde Suriyeliler de… Yahu arkadaş biz üçüncü sınıf bir ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Biz mi onların rahatı için’ Bize para veriyorlar, siz bütün külfete katlanın’ diyorlar. Biz para verelim onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık değildir.

Benim ülkemde yani bu güzel ülkede izlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem de biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor, Avrupa’ya gideceğim diyor. Orada da diyorlar ki ‘Sakın buraya almayın, para verelim siz orada tutun’ Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların taşeronluğunu mu yapıyor? Siz alın. Sizde kişi başı gelir, 30 bin, 50 bin, 100 bin dolar… Siz alın beyler? Niye biz alıyoruz?

“NASRETTİN HOCA’NIN TÜRBESİ GİBİ KAPI VAR BÜTÜN ETRAF AÇIK”

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sığınmacılara niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız. Sığınmacılar elini kolunu sallayarak buraya nasıl geliyor? Birileri izin veriyor. İzin verene kızacaksınız. Şimdi Nasrettin Hoca’nın türbesi gibi kapı var bütün etraf açık. İran sınırına gittim, oradaki bürokratlarla görüştüm. ‘Buradan Afganlar geliyorlar mı?’, ‘Gelse pasaport sorarız, kimliğini alırız, kaydını geçeriz burada olmaz’ dediler. Nereden? 4 kilometrede bir karakol var ayrıca kameralarla bu karakollar kuş uçsa hepsini tespit ediyorlar. Peki bu binlerce Afgan o sınırlardan nasıl geçti de Türkiye’ye geldi, kim izin verdi? İzin vereni suçlamamız lazım. Onların Türkiye’ye girişine destek verenleri suçlamamız lazım. Para için bunları yapıyorlar. Hazine tam takır, ‘onları getirin, siz bize para verin biz vaziyeti kurtaralım’ bu devlet yönetimi değildir, böyle bir devlet yönetimi olmaz ”

128 MİLYAR DOLAR SORUSU: “NEREDE BU PARA VE KİMLERE VERİLDİ?”

Devleti yönetin kişilerin ahlaklı olması, erdemli, bilgili ve şeffaf olması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: Bir ülke düşünün, o ülkenin İçişleri Bakanı çıkıyor bir açıklama yapıyor, diyor ki,’ Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor’ rüşvet bizim kanunlarımıza göre suçtur değil mi? Evet, suç. Veren de suçludur, alan da suçludur. Bu sözleri söylen kişi İçişleri Bakanı, sıradan bir insan değil…O zaman şu soruyu merak ediyoruz, kim bu adam? Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim? Çünkü rüşvet alan kişiye biz toplumda ahlaksız deriz. Ahlaksız birisinin de TBMM’de yerinin olmaması lazım. Eğer kul hakkı yiyorsa aldığı aylık ona yetmiyor bir de her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa bunun ortaya çıkarılması lazım. Savcının derhal harekete geçmesi lazım. Geçiyor mu? Geçmiyor…O zaman şu soruyu soracağız kendimize, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğru yönetiliyor mu?’, ‘Türkiye Cumhuriyeti adaletle yönetiliyor mu?’,’ Türkiye Cumhuriyeti erdemle yönetiliyor mu?’ Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilirken vatandaşın hakkı hukuku korunuyor mu?’ Bunlar olmuyor. Söylediğim sadece 10 bin dolar. Bir de 128 milyar doları düşün. Bizim paramız, Merkez Bankası’nda, kefen paramız. Bir bakıyorsunuz 128 milyar dolar buharlaşmış. Nereye gitti? Belli değil. Kime sattın? Belli değil. Kaça sattın? Belli değil. Soruyoruz bunu afiş asıyoruz, afişleri indiriyorlar, ‘Efendim bunu soramazsınız, bu afişte olmaz’ Ya 1 lira değil, 10 lira değil, 100 lira değil, 128 milyar dolar. Halen bilen yok. Bir açıklamada ‘vatandaşın cebinde’ diyorlardı, vallahi esnafa sordum ‘nerede beyim 128 milyar dolar’ diyor. Sanayicisine sorduk ‘ Yok efendim’ diyor, diğerlerine sorduk ‘yok’, bakkala sorduk ‘yok’ nerede bu para ve kimlere verildi? Devleti yönetmenin temel kuralları neydi? Adaletti, ahlaktı, vatandaşa hesap vermekti. Siz bunu yapmazsanız devleti yönetemezsiniz, sağlıklı bir yönetimi sağlayamazsınız.”

“GERÇEKTE MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ REZERVİ, EKSİ 53 MİLYAR 200 MİLYON DOLAR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Eroğan’ın “Merkez Bankası’nın rezervi 109 milyar dolar oldu, yakında 115 milyar dolar olacak” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın gerçek döviz rezervini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Soru şu 109 milyar dolar artı İMF’yi söylemiyor 6,5 milyar dolar da İMF’den gelecek ama İMF’yi söyleyemiyor. 115 milyar dolar kimin parası? Türkiye Cumhuriyetinin devletinin parası. 115 milyar dolar Çin’in parası, Çin’den borç almışız, Katar’dan borç almışız, Güney Kore’den borç almışız, İMF’den para almışız. Getirmişiz Merkez Bankası’nın kasasına koymuşuz, başkasından almışız kendi kasamıza koymuşuz. Eyvallah, ama bu para bizim paramız değil, bu para başkalarının parası. Peki gerçekte Merkez Bankası’nın döviz rezervi nedir o rakamı da vereyim, eksi 53 milyar 200 milyon dolar. Devleti yöneten kişilerin halka doğruları söylemesi lazım. Halka doğruları söylemezseniz olmaz. Devleti sağlıklı yönetemezsiniz. Halka doğruları söylemediğiniz zaman ne olur, siyasetle vatandaş arasında güvensizlik olur.” dedi.