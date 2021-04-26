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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Barış Manço şarkısıyla seslendi

AKP'li ilçe belediyelerinin Halk Ekmek büfelerini engellemesine "Bir dilim ekmeğe savaş açtılar" ifadesiyle tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısının sözlerini okuyarak seslendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:09, 26/04/2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Ümraniye’de AKP’li ilçe belediyelerinin Halk Ekmek büfelerini engellemesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan videolu mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımıza halkın derdine koşun diyorum, onlar da koşuyorlar. Açlık ile tokluk arası bir dilim ekmek oldu bu ülkede. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Ekrem İmamoğlu ekmek büfeleri açıyor vatandaş ucuz ekmek alsın diye. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar. Böyle bir ibret tablosunu Türkiye hiç yaşamadı” ifadelerini kullandı.

BARIŞ MANÇO ŞARKISIYLA ERDOĞAN’A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası şarkısıyla seslenen Kılıçdaroğlu, şarkının şu sözlerini paylaştı:

“Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim, kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok, alnı açık gözü toklar, buyursunlar baş köşeye, kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye, nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına…”

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Yayınlanma Tarihi:22:00,