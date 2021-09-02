Kılıçdaroğlu: Gençler, sizi unuttuğumu zannetmeyin, benden haber bekleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programdan kesit paylaşarak, "Sevgili gençler, sürekli gündemler ile uğraşırken, sizi unuttuğumu zannetmeyin. Arkadaşlarımla çok yoğun çalışmaya devam ediyoruz, benden haber bekleyin" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak “Sevgili gençler, sürekli gündemler ile uğraşırken, sizi unuttuğumu zannetmeyin. Arkadaşlarımla çok yoğun çalışmaya devam ediyoruz, benden haber bekleyin” dedi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

* Gençlere güzel müjdelerim olacak ama önümüzdeki günlerde. Artısını, eksisini iyice düşünüp, finansmanını iyice düşünüp 27,5 yıl bu devlette vergi işiyle uğraştım. Prim işiyle uğraştım. Para nasıl toplanır, nasıl harcanır, nerelere harcanması lazım, imkanımız nedir bütün bu çerçeve içinde düşünüyoruz. Onlara güzel müjdelerimiz olacak. Gençlere müjdelerimiz olacak.

* Gençler asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Umutsuzluğa kapılmamaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Şundan kesinlikle emin olsunlar: Ben gençlerin mahallelerini sattırmayacağım. Gençler o mahallelerde; huzur içinde, başı dik, onurlu gezecekler. Geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde arayacaklar. Ben gençlerin kendi ülkelerinde iş bulmaları, rahat gezmeleri, eğlenmeleri, çalışmaları için çok güzel şeyler yapacağım.