Kılıçdaroğlu: Gençlerimiz sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları için umudu dışarıya bağlıyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki Fütürizm Çalıştayı'nda yüksek yetenek inşası vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz kendi alanlarıyla ilgili sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları için umudu dışarıya bağlıyorlar. En büyük kaybımız, yüksek yetenekli insanlarımızın geleceklerini dışarıda aramalarıdır.” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Fütürizm Çalıştayı’na katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KAPSAYICI POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ”

Kılıçdaroğlu'ndan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kürsüde bir konuşma yaptı. “Son iki yılda yaşadığımız, insanlığın ve gezegenimizin geleceği açısından kritik bir eşiğe getiren gelişmelerle baş başaydık.” ifadelerini kullanan Soyer, “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, iklim krizinin getirdiği seller, yangınlar ve birer toplumsal afete dönüşen hak ihlalleri, yaşam kültürümüzü değiştirmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. İnsanlığın yaşadığı sorunlar sınır ve coğrafya tanımadan tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Bu sorunlarla başa çıkmak için birbirinden kopuk, geçici çözümlerin fayda etmediğini son iki yılda hep birlikte yaşadık. Bu durumu tersine çevirmenin tek bir geçerli dayanağı var; birlik ve beraberlik içinde bütüncül ve kapsayıcı politikalar üretmek” şeklinde konuştu.

“ACABA BİZİM SİYASETÇİLER BUNUN NE KADAR FARKINDA?”

Soyer'in ardından kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüksek yetenek inşası vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın her tarafından en nitelikli insanları kendi ülkesinde topluyor. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz kendi alanlarıyla ilgili sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları için umudu dışarıya bağlıyorlar. En büyük kaybımız, yüksek yetenekli insanlarımızın geleceklerini dışarıda aramalarıdır” açıklamalarında bulundu.

“BUNU BİRLİKTE YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Üniversitelerin bilgi üreteceğini, sanayicilerin de üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştüreceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Eğer üniversite bilgi üretemezse sizin sağlıklı büyüme şansınız yoktur. Teknolojiyi izleyebiliyor muyuz? Üniversiteler gerçek anlamda birer üniversite mi? Bunların da sorgulanması lazım. Hep birlikte sorgulamak zorundayız. En başta bu sorgulamayı yapacak olan siyaset kurumudur ve bilinçli sivil toplum örgütleridir. Birlikte bunu yapmak zorundayız.” dedi.

“SİYASETİMİZİN BELKİ DE ANA KONULARINDAN BİRİSİ DE BU OLACAK”

“Eğer biz çocuklarımızın merak duygusunu büyütemezsek, çocuklarımızın daha nitelikli sorular sormasını sağlayamazsak, yüksek yetenek inşasını sağlayamayız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “O nedenle eğitimcilere, o nedenle üniversitelere çok ama çok ihtiyacımız var. Bundan sonraki siyasetimizin belki de ana konularından birisi de bu olacak.” diye ekledi.

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