Kılıçdaroğlu: İnsan milletinden biraz utanır, utanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zamlarla halkı ez, dışarıda yüzünde güller açsın. İnsan milletinden biraz utanır, utanır” açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın görüntülerinin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şunları söyledi:

* Adam cebine bakıyor, mutfağa bakıyor, pazara bakıyor. Alışveriş yaptığı dükkâna bakıyor, esnafa bakıyor. Etiketler her gün değişiyor. Adamların dünyadan haberleri yok.

* ‘Aslansın, kaplansın' diyorlar. Açık ve net söylüyorum sen ne aslansın ne kaplansın. Sen olsa olsa kâğıttan kaplansın.

* Biliyorum, üzülüyorum; Biden'ın gözlerine bakıyorsun heyecanlanıyorsun. Ama bu millet senin gözlerine bakınca hiç heyecanlanmıyor.

* Ya şahsım bir de şu milletin, şu garibanların haline bak kardeşim. Bir de milletin gözlerine bak.

* Buradan net söylüyorum, duysun; seni Biden kurtaramaz. Senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap sonunda sandığı bu milletin önüne getireceksin. Millet sana dersini sandıkta verecek.

“İNSAN MİLLETİNDEN BİRAZ UTANIR, UTANIR”

Kılıçdaroğlu, videoyu “Şahsın gözleri Biden'a gülüyor; tüm öfkesi kendi milletine. Zamlarla halkı ez, dışarıda yüzünde güller açsın. İnsan milletinden biraz utanır, utanır!” notuyla paylaştı.

Şahsın gözleri Biden'a gülüyor; tüm öfkesi kendi milletine. Zamlarla halkı ez, dışarıda yüzünde güller açsın. İnsan milletinden biraz utanır, utanır! pic.twitter.com/u70AEf3PwH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 2, 2021