Kılıçdaroğlu CHP’nin yeni seçim sloganını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları olan Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi, Bornova Havuz İzmir, Çiğli İklim Duyarlı Tarım Merkezi, 364 ESHOT otobüsünün hizmete alınış törenlerine katılmak için kente geldi. Kılıçdaroğlu ilk durağı Ödemiş'te şöyle konuştu:

“NE EZEN, NE EZİLEN, HAKÇA BİR DÜZEN”

*Bu topraklar, bereketli topraklar. Bu toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Bu ülkede beraber yaşamalıyız. CHP olarak biz ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın, kim olursa olsun herkesi kucaklamak istiyoruz. Herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz.

*İzmir'in bir özelliği var. Mutlu insanların kenti. İzmir'e gelen herkes bir süre sonra ben İzmirli'yim der. İzmirli onların tamamını kucaklar. Herkes İzmirli olmaktan övünür. Bunu sağlayan belediye başkanlarıdır.

*Belediye başkanları hizmet ederken harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İhaleleri Facebook'tan yayınlayacaksınız. Herkes bunu görecek. Göstermelik ihaleler olmayacak.

*Bizim düzen, hakça bir düzen. Ne ezen, ne ezilen, hakça bir düzen. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Bize oy verdi, vermedi, bırakın onları. Her vatandaşa hizmet etmek sizin göreviniz. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Fakir mahalleler varsa oralara pozitif ayrımcılık yapın. Daha fazla hizmet götürün.

“BİZ YAPARIZ ONLAR SATAR”

*Her kuruşun hesabını vermenin onuru taşırız. Geçmişte yaptıklarımızı parça parça sattılar. Tarlaları, fabrikaları sattılar. Şunu unutmayın; biz yaparız onlar satar. Biz israftan çekiniriz, onlar israf yaparlar. Bizimle onlar arasındaki fark siyah – beyaz gibi derindir. Biz cam gibiyiz. İçimiz dışımız birdir.

*Rüşvet alanları, milyarları götürenler okuyorsunuz. Pazarlanan ihaleler. Siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar. Ne diyorduk? Milyonlarca işsiz var. Beş yerden maaş alanlar var. Adam evine ekmek götüremiyor, bu düzeni nasıl savunursunuz diye söyledim. Söylemeye de devam edeceğim.

YENİ SEÇİM SLOGANI: AMPUL PATLAYACAK GÜNEŞ DOĞACAK

*Adaleti sağlayacağım. En büyük destekçim sizlersiniz. Sizlerin sayesinde yapacağız. “Martın sonu bahar” demiştik. Şimdi, “Ampul patlayacak, güneş doğacak.” Her şey aydınlık olacak. Bunların alt yapısını oluşturuyorum.

*Her şeyin zamanı yeri gelince hukuk içinde hesabını soracağım. 128 milyar peşkeş çekiliyorsa bunu hesabını sormamız lazım. Bugün de ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim.

*Tüm bunları millet ittifakı ile yapacağız. Kimse tweet attı diye hapse girmeyecek. Çiftçi üretecek ve kazanacak. Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Tüm bunları yapacağız. Benim sözüm sözdür, tüm bunları yapacağım. Yeter ki destek verin. Destek verin güzel bir Türkiye inşa edeceğiz.”