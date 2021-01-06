Kılıçdaroğlu, ‘Parası olan konuşmayacak’ feryadıyla seslendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava mahkeme salonunun yetersizliği nedeniyle 15 Mart tarihine ertelendi.

Duruşma salonuna alınmayan mağdurlar, adliye önünde basına açıklama yapmaları engellenmek istenince isyan ettiler.

Bir vatandaşın, “Kimse bu Türkiye’de parası olan 3 gün yatıp çıkmayacak. Ben kardeşimin acısını 6 ay oldu, yemiyorum, içmiyorum, uyumuyorum. Kardeşimi kaç parça aldım dikip önüme koydular. 10 kişi ile mahkeme yapıyor. Beni dinleyecek. Parası olan konuşmayacak. Param yok, konuşucağım. Bu devletin milletiyim, konuşacağım. Bu kanun, bu adalet parası olanı dışarı atmayacak” feryadı dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU: FERYATLAR ARTIK SON BULMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün feryatları duyuyorum” diyerek söz konusu vatandaşın görüntüleri üzerine videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Sakarya’daki annelerin feryatlarını, çığlıklarını dinledim. Adalet istiyorlar, hak istiyorlar, hukuk istiyorlar. Bu memlekette huzur içinde yaşamak istiyor. İstanbul’daki öğrencilerin feryadını duydum.

*Onlar da hak istiyorlar, hukuk istiyorlar, adalet istiyorlar…Herkese sözüm var, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten hukuku getireceğiz. Feryatlar artık son bulmalı. Bu memlekette feryat olmamalı.

*Açlık olmamalı. Yoksulluk olmamalı. Mahkemeler sadece ve sadece adalet dağıtmalı. Yoksulun da hakkını, hukukunu savunmak bizim görevimiz. Bizim namus borcumuz, bu ülkede fakirin fukaranın hakkı yok mu? Sadece parası olanları mı hakkı var? Herkesin hakkını, hukukunu sağlayacağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Adaletli bir düzeni inşa edeceğiz.

*Fakire de fukaraya da adaleti getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bütün feryatları duyuyor, bütün çığlıkları biliyorum. Annelerin de, esnafın da, öğrencilerin de, üniversitedeki hocaların da…Bütün bu sorunları çözeceğiz. Bu sorunları çözmek benim boynumun borcudur, ben bunu yapacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye gerçek anlamda adaleti birlikte getireceğiz.

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