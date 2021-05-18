Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı: Bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında Cumhuriyet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK'ÜN, ‘DOĞUM GÜNÜM' DEDİĞİ TARİHTİR”

Kılıçdaroğlu, mesajına şu sözlerle devam etti:

* 19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir. 19 Mayıs, Cumhuriyet'in önsözü, müjdecisidir. 19 Mayıs aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir.

“ZORLU GÜNLERİN ARDINDAN TEK BİR HEDEFİMİZ OLACAK”

Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın koşullarının 19 Mayıs coşkusunun sokaklara yayılmasını engellese de, “yüreklerden asla eksilmeyeceğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde aşacağımız bu zorlu günlerin ardından tek bir hedefimiz olacak: Güzel Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmak. O büyük gün gelinceye kadar bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak” dedi.

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ı şu sözlerle kutladı:

* Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum.

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