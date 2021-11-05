Kılıçdaroğlu’ndan 3600 ek gösterge açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Polislerin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “3600 ek göstergeyi alacaksınız. Bunun takipçisi olacağız. Sizin beklediğiniz ölçüde 3600 ek göstergenin verilmesi için ben de, arkadaşlarım da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim" dedi.

Batuhan SERİM

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde emekli emniyet mensupları ile bir araya geldi. Konuşmalardan önce “Polis emeklisi insanca yaşamak istiyor”, “Polis intiharlarına son”, “Zam değil 3600 ek gösterge verilsin” dövizleri açıldı.

“EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu, “İYİ Parti İl Başkanı sayın Buğra Kavuncu ve benim, korumayla ilgili bir sıkıntı olduğunda, ‘Biz bu devletin polisleri olarak, emekli de olsak her iki il başkanını da korumaya hazırız' demişlerdi ve sayısız imza ile bize destek olmuşlardı. Hakikaten görevini, çalışırken büyük bir sorumlulukla yapan ama emekli olduktan sonra da bu sorumluluğu taşıdığını hissettiren emniyet mensuplarımıza bu buluşma aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çok kıymetliydi. Cevat Yurdakul'dan Gaffar Okkan'a, Fethi Sekin'den nicelerine, görevi başında şehit olmuş bütün emniyet mensuplarını saygıyla anıyorum” açıklamasında bulundu.

“3600 EK GÖSTERGE HAKKIMIZ”

Ardından kürsüye çıkan emekli başkomiser, Polis Emeklileri Hak Arama ve Polis Emeklilerinin Sesi Platformları Onursal Başkanı Cevdet Şentürk ise şöyle konuştu:

* 3600 ek gösterge; gecesi olmayan, gündüzü olmayan, hafta izini olmayan, esrarcısıyla, canisiyle, katiliyle savaş veren, Cumhuriyet'i, Atatürk ilkelerini, devleti koruyan polisler için, o günün yöneticileri 3600 ek gösterge adı altında bir yasa çıkarmışlar.

*Bu yasa; bir, askere verilecek. İki, emniyete verilecek. Askerde uzman çavuştan generale kadar hepsi 3600 ek göstergeyi alıyorlar. Kıskanmıyoruz, analarının ak sütü gibi helal olsun. Onların haklarıdır.

“HİÇBİRİMİZ 5 KURUŞ ALMIYORUZ”

* Ama bize gelince; bizde birinci sınıf emniyet müdürleri var, onlar geminin kaptanları. Onlar da hak ediyorlar. General alır da emniyet müdürü neden almaz? Onlar alıyor ama onların altındaki ikini sınıf, üçüncü sınıf emniyet müdürleri, ta bekçi Ramazan'a kadar hiçbirimiz 5 kuruş almıyoruz. Halbuki askere nasıl veriliyorsa benim bekçi arkadaşıma da, polis arkadaşıma da bu meşru haklarının verilmesi lazım.

“TEK ÜMİDİMİZ CHP'NİN İŞ BAŞINA GELMESİ”

* Tek ümidimiz bu değerli şahsiyetlerin iş başına gelmeleri. Biz, Türkiye Polis Emeklileri Haber Portalı olarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bu konuda savaş veriyoruz. Bu partinin (CHP) en kısa zamanda iş başına gelmesine katkılarımızı sunacağız.

“CHP BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Daha sonra konuşma yapan Polis Emeklileri Hak Arama Platformları ve POLEMSES Medya grubu Temsilci Başkanı İmdat Sami Çiftçi de şu ifadeleri kullandı:

* Cumhuriyet Halk Partisi bizi hiç yalnız bırakmadı. Kimsesiz ve sahipsiz olan bir meslek grubunun sesini her yerde duyurdular. Polis emeklilerinin sorunlarını birkaç başlık altında toplamak gerekirse; sosyal ve özlük haklarımızın başında, hep bir başka bahara bırakılan ve yılan hikayesine dönen 3600 ek gösterge gelir.

* Ancak bu ek göstergenin bu kadar önem arz etmesinin nedeni nedir? Maaşlarımızın artık yetersiz olması, günün şartlarına göre asgari ücretin bir tık altında kalması, hayat şartları ve geçim sıkıntısı, biz polis emeklilerinin zor durumda olmasından kaynaklanmaktadır.

“EMEKLİ OLDUKTAN SONRA İKİNCİ BİR İŞ ARIYORUZ”

* Oysa bunun yanında, emekli olurken kesilen aile yardımı ve emniyet hizmetleri tazminatı bizlere verilmesi gereken bir harcama kalemidir.

* Yakın tarihte aynı bakanlığa bağlanan jandarma ve polis teşkilatı iki silahlı kurum olarak aynı işi yapmakta iken, aralarında küçümsenmeyecek derecede bir maaş farkı vardır.

* Bunun da eşit iş, eşit ücret ilkesine ne kadar ters bir durum olduğu görülmektedir. Emekli olduktan sonra ikinci bir arayış içinde olan tek meslek grubudur polis emeklileri.

“BİZ BU TEŞKİLATIN İHTİYAR DELİKANLILARIYIZ”

* Buradan PTT Yönetim Kurulu üyesi olan sayın Genel Müdürümüze seslenmek istiyorum: Emekli olduktan sonra bizi aileden biri olarak görmediğinizi fark ettik. Ama üvey evlat gözüyle baksanız bile biz bu teşkilatın ihtiyar delikanlılarıyız. Biz organik bağımız ile çok eskilere bağlıyız.

“EV SAHİBİ KİRAYI BEKLERKEN ‘VATAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ' DEMEMİZ NORMAL KARŞILANMAZ”

* Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu; ‘Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın' diyor. Ancak böyle değil sayın bakanım…

* Ev sahibi ay başında kirayı beklerken, ‘Biz vatan için çalışıyoruz' dememizi normal karşılamaz. Markete girdiğimizde, ‘Borcu vatana yaz' dememiz ne kadar saçma olur. Çocuklarımıza harçlık için vatanseverliğimizi sıkıştıramayız ceplerine.

“MUTLAKA AMA MUTLAKA 3600 EK GÖSTERGEYİ ALACAKSINIZ”

Emekli polislerin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

* 3600 ek göstergenin hükümetin gündemine girmesinden memnunum. Geciktiriyorlar, vermek istemiyorlar ama şundan emin olmanızı isterim: Mutlaka ama mutlaka, bugün olmazsa yarın, 3600 ek göstergeyi alacaksınız. Bundan en ufak bir endişem yok.

“ÖRGÜTLENMENİZ ÖNEMLİ”

* Toplumun güvenliğini sağlayan polisin sahibi yok. Çünkü sizin temel bir sorununuz var; derdinizi aktarabileceğiniz bir mecranız yok. Bu mecraya ihtiyaç var. Demokrasilerde bunların olması lazım.

* Polis arkadaşların da, varsa sorunları, sendikaları mı olur dernekleri mi olur, yani bir çatı örgütü olur ve derler ki, ‘Bizim de şu sorunlarımız var.' Gücünüzü göstermek zorundasınız. Ortak hareket ettiğiniz sürece siyaset kurumu sizi dinlemek zorunda kalır. O nedenle sizin örgütlenmeniz bizim açımızdan önemlidir.

“SİZİN MESLEKTE EN TEHLİKELİ KONU BU”

* Sizin yaptığınız göreve uygun özel düzenlemeler yapılması lazım. Sizin ayrıca 150 yılı aşkın bir tarihiniz var. 150 yılı aşkın bir tarih, kendi içinde özel bir kültür oluşturur. Bu aynı zamanda liyakat demektir.

* Eğer liyakat olmazsa, araya sıcak siyaset girerse, ‘Amcamın oğlu, onu hemen komiser yapın. Öbürü beklesin, nasıl olsa dayısı yok.' Bu anlayış şu anda egemen. Sizin meslekte en tehlikeli konu bu. Eğer liyakati yok ederseniz, meslek kendi içinde çürümeye başlar. Sıcak siyasetin rahat girmeyeceği, rahat müdahale etmeyeceği bir kültürün oluşması lazım.

“24 KATI FAZLA ÇALIŞIYORSA, MAAŞINI DA 24 KATI FAZLA VERECEKSİN”

* ‘Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın.' Söyleyen İçişleri Bakanı.

* Polis orada durur ama senin aslında orada bir gün durmaman lazım. Bir kişiye 12 saat, 15 saat, 24 saat aralıksız görev verilir mi? Bu insanın ruh halini siz acaba hiç düşünüyor musunuz bu görevi verirken?

* Diyorsunuz ki, '24 katı fazla çalışacak.' Anayasa diyor ki angarya yasak… 24 katı fazla çalışıyorsa, normal memura verdiğin aylığın 24 katı fazlasını vereceksin.

“POLİSLER BAŞIMIZIN TACIDIR”

* 3600 ek göstergeyi alacaksınız. Bunun takipçisi olacağız. Sizin beklediğiniz ölçüde 3600 ek göstergenin verilmesi için ben de, arkadaşlarım da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

* Bir polis arkadaşın söylediği bir cümle var, diyor ki; ‘Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar.' Emekli olmaktan korkmayacağınız günler çok uzakta değil. Az kaldı. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

* Bu devletin kaynaklarını, 83 milyonun ödediği vergileri hak sahiplerine vereceğiz, 5'li çeteye değil. Polisler başımızın tacıdır. Benim de hayatımı koruyorlar.

* Eğer benim hayatımı korumasalardı ben linç girişimine maruz kalırdım. Polisin ne kadar değerli olduğunu bizzat kendi yaşamımdan biliyorum.

KILIÇDAROĞLU AYAKTA ALKIŞLANDI

Emekli polisler, konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı.

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