Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı ‘Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’de sabah sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Türkiye gündemini açıklamalarıyla sarsan Sedat Peker’in videoları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Sedat Peker yer altı dünyasının aktörlerinden birisi. Bunların bir kısmı zaten daha önce ifade edilmişti. Parlamento tutanaklarına geçmişti ama iktidar partisi bunu muhalefetin suçlaması olarak sundu, böyle bir şey yoktur dedi ama şimdi işin içinde olan bir kişi açıkladı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu söyle konuştu:

* Ortada bir şey yokken 17/25’e gönderme yaptı Sayın Soylu. Bakanların çocuklarının aldıkları rüşvetin para sayma makinalarını gündeme getirdi.

“ERDOĞAN SOYLU’YU ÇAĞIRAMAZ”

* Yani Erdoğan’a diyor ki ‘Ben 10 bin dolar rüşvet alanı biliyorum. Bana bir şey olursa azdan az, çoktan çok gider’ diyor. Yani asıl senden gider diyor. Savcı harekete geçmedi.

* Erdoğan, Soylu’yu çağırıp da ‘Sen çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun, bu kişi kim? Bana söyle’ demedi. Erdoğan Soylu’yu çağırmadı. Çağıramaz ve konuşamaz. Rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi yapan bir kişi. Onu da başka bir yere atayacak.

“SOYLU’NUN ELİNDE ERDOĞAN’I ZORA SOKACAK ÇOK BİLGİ VAR”

Erdoğan’ın gönderdiği talimat ‘Asla bu konularda konuşmayacaksınız.’ Soylu’nun elinde Erdoğan’ı, yakın çevresini, ailesini zora sokacak çok bilgi var. Görevli savcılar soruşturma açmamakla suç işliyorlar. Peki ona bakan kim? Hiç kimse.

“KANAL İSTANBUL DURDURACAĞIZ”

* Kanal İstanbul’a herhangi bir ülke kredi verirse iktidara geldiğimizde biz o projeyi durduracağız. O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz.

* Çünkü Türkiye’ye hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Ne demek Kanal İstanbul? Ama onlar kafaya takmışlar yapacaklar. İstanbul’u rant alanına dönüştürmek istiyorlar.

* Kanal İstanbul’dan hükümetin ne kazancı olacak? Stratejik olarak ne kazancı olacak onu da bilmiyoruz. Olsa zaten Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır.