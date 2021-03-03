Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 paralık’ bir dava daha

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İyi Parti’yi hedef alarak “Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaretleri nedeniyle ‘5 paralık’ dava açtıklarını duyurdu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında; Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği, “Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri

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nedeniyle, bugün, yine 5 Paralık dava açtık! Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!”

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