Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a prompter tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın soruları yanıtladığı canlı yayında gözüken prompter sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bir paylaşımda bulunarak, "Erdoğan, bırak 'sorulara' vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende" ifadeleri kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı canlı yayında prompter gözüktü.

Dört gazetecinin arkasında yer alan ve Erdoğan’ın karşısında bulunan prompter, sorulara prompterden yanıt verildiği söylentilerini doğurdu. ‘Prompter’ kelimesi de hızla sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, “Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende… “ ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Sosyal medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum