Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Rabia’ göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın görüşmesine tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan dün Ankara'da bir araya geldi ve iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.

“HAKİKİ MÜSLÜMANLARIN SARAY'IN YANINDA YERİ YOKTUR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak bu görüşmeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray’ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

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