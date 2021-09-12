Kılıçdaroğlu’ndan Ferhan Şensoy’un ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy'un İstanbul Cihangir'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.
Türkiye’nin en önemli tiyatro sanatçılarından Ferhan Şensoy 31 Ağustos’ta yaşamını yitirmişti.
2 Temmuz’da iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensoy’la ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir” denilmişti.
70 yaşında vefat eden Türk tiyatrosunun dev ismi Şensoy, 2 Eylül’de düzenlenen törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmişti.