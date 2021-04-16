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Kılıçdaroğlu’ndan ‘kripto para’ yönetmeliğine sert tepki

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından iktidara tepki gösterdi.

Güncellenme: 10:44, 16/04/2021
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘kripto para’ yönetmeliğine sert tepki

Merkez Bankası’nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz” ifadelerinin yer aldığı yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda yönetmeliğe tepki gösterdi.

Söz konusu durumu ‘gece yarısı zorbalığı’ şeklinde değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” ifadelerini kullandı.

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