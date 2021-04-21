Kılıçdaroğlu’ndan ‘Nutuk’ çıkışı: Bahçeli ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde katıldığı programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçddaroğlu’na Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları'nın okullarda Nutuk dağıtılmasına ilçe milli eğitim müdürlüğünce izin verilmemesi ile ilgili değerlendirmesi soruldu.

Kılıçdaroğlu “Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in TBMM'de okuduğu ve kitap olarak basılan uzun yıllardır hala okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacakları bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler, öyle anlaşılıyor. Bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi. Nutuk Samsun'a çıkışla başlıyor, olayların bütün ayrıntıları anlatılıyor. Çocuklarımız kendi ülkelerinin bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecekler? Nutuk'u hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar?” diye konuştu.

“BAHÇELİ NE YAPACAK?”

Kılıçdaroğlu, Nutuk dağıtmak isteyenlerin Ülkü Ocakları olduğunu hatırlatarak “Her halde bunun hesabını sayın Bahçeli'nin sorması lazım. O Nutuk'u dağıtan Ülkü Ocakları mensubu çocukların gözlerinde öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar. Dağıtmaya başlayın, dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim. Ama önce sayın Bahçeli ne yapacak bunu merak ediyorum” dedi.

“GÖREVDEN ALINMASI GÜZEL AMA YETERLİ DEĞİL”

Kılıçdaroğlu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, kendisine ve eşi Hasan Pekcan'a ait şirketten 9 milyon liralık dezenfektan aldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınması ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

* İstifa etmesi güzel, görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Biliyoruz hangi gerekçeyle görevden ayrıldığını, istifa ettiğini veya alındığını ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım.