Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: Bize sökmez Erdoğan

Muhalefetin ve çevrecilerin tepki gösterdiği Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsü için bugün temel atıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yatırımcıları tehdit ediyorlar. ‘Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız’ diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BİZE SÖKMEZ ERDOĞAN

Erdoğan’ın sözlerine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız” demişsin.

* Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…

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