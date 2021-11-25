Kış gelmeden el yakıyor: Kömür torba, odun kilo ile satılıyor

Son iki ayda kurdaki artış nedeniyle kömür fiyatlarına gelen büyük zam dudak uçuklattı. Kışın en zorlu geçtiği Erzurum'da ithal kömürün tonu 4 bin 500 TL'yi buldu. Vatandaşlar artık, kışlık yakacağını ton olarak değil torba olarak alıyor.

Orhan BOZKURT

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Kışın zorlu geçtiği Erzurum’da son günlerde kurda yaşanan artış odun ve kömür fiyatlarına direk yansıdı. Kasım ayının ilk günlerinde tonu 3 bin-3 bin 500 TL arasında olan ithal kömürün tonu doların 10 bin lirayı geçmesiyle 4 bin 500 TL oldu. Vatandaşlar artık, kışlık yakacağını ton olarak değil, torba olarak alıyor. 25 kilo gram olan bir torba kömürün fiyatı ise 90 ile 125 TL arasında değişiyor.

SÖZCÜ’ye bilgi veren odun-kömür satıcısı Yavuz Küçükyıldırım, “Vatandaş artık yakacak odunu kilo kilo, kömürünü torba torba ancak alabiliyor. Erzurum kent merkezinde yerli kömür hava kirliliğine neden olduğu için satışı yasak” dedi.

“MAAŞIM BİR TON KÖMÜR ALMAYA YETMİYOR”

Ayda tüm sosyal yardımları ile birlikte 3 bin 600 lira maaş aldığını belirten bir belediye işçisi ise şunları söyledi:

“Maaşım bir ton kömür almaya bile yetmiyor. Erzurum’da kışı çıkarmak için en az 2 ton kömür, bir ton odun lazım. Odunun tonu bin 600, kömürün tonu 4 bin 500 lira. Üç aylık maaşımı sadece yakıta vereceğim. Ben ve çocuklarım ne yiyip, ne içecek. Mecbur gelip kredi kartı ile odunu kilo ile kömürü de torba ile alıyoruz.

Bir torba kömürün en ucuzu 90 lira, biraz daha kalitelisi 125 lira. En kalitelisi ancak 3 gün yetiyor. Henüz havalar güzel Aralık’ta Ocak’ta ne yapacağız, bu kışı nasıl çıkaracağız. Kara kara düşünüyoruz.”

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