Kısıtlamalar, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca açıkladı

Geçtiğimiz aylarda sıkça uygulanan sokağa çıkma yasağı ve birçok kısıtlama yaz aylarının gelmesi ve aşılama çalışmalarına hız verilmesiyle gevşetildi. Son dönemde artan vaka sayısı yeniden "sokağa çıkma yasağı gelir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Bakan Koca, "kısıtlama olacak mı?" sorusuna cevap vererek "Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var." açıklamasında bulundu.

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Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılmış olmasının ardından akıllara yeniden kısıtlamalar geldi.

KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı;

*Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir.

*Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum.

ARTAN VAKALARA DİKKAT ÇEKTİ

*Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirmektedir. Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır.

*Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir.