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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 deniz trafik operatörü alımı yapacak. Trafik operatör alımında kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kadroya başvurmak için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olma şartı aranıyor.

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