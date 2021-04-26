Kobani Davası gergin başladı

HDP’nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani Davası, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Sincan Cezaevi kampüsü içinde yer alan duruşma salonunda görülecek dava için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. HDP yöneticileri, milletvekilleri ve partililer arama noktalarından geçtikten sonra duruşma salonunun önüne alındı.

Duruşma öncesi açıklama yapmayı planlayan HDP yöneticileri ile basın mensupları arasına yerleşen polis kalkanları kaldırarak görüntü alınmasına izin vermedi. Engellemelere karşın HDP Eş Başkanı Mithat Sancar kısa bir açıklama yaptı. Sancar’ın açıklaması cep telefonları ile çekildi.

108 SANIK YARGILANACAK

İddianamede 27'si tutuklu, 6'sı hakkında adli kontrol kararı, 75'i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi için “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “nitelikli adam öldürme” suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca sanıklar hakkında 29'ar kez “öldürmeye teşebbüs,” 3 bin 777'şer kez “mala zarar verme”, 25'er kez “alıkoyma”, 395'er kez “hırsızlık”, 15'er kez “yağma”, 308'er kez “iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlâli”, 13'er kez “Türk bayrağını yakma”, 7'şer kez “Atatürk'ü Koruma Kanununa muhalefet” suçlaması bulunuyor.

BİN 200 AVUKAT SAVUNMA İÇİN YETKİ BELGESİ SUNDU

HDP'den yapılan açıklamada, mahkemeye “savunma” yapmak için bin 200 avukatın yetki belgesi sunduğu; ayrıca çok sayıda avukatın da duruşmaya gözlemci olarak katılacağı ifade edildi. Açıklamada, Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Çağdaş Avukatlar Grubu (İstanbul ve İzmir) gibi sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Hakkâri, Ağrı, Bursa ve Mardin barolarından da temsilcilerin duruşmaya katılacağı belirtildi. Duruşmayı izlemek için ayrıca İsveç Sosyal Demokrat Parti, İtalya Demokratik Partisi, Avrupa Parlamentosu Avrupa Özgür İttifakı'nın da bulunduğu 11 yabancı heyet temsilcisinin de Ankara'ya geleceği kaydedildi.

CHP'DEN 4 KİŞİLİK HEYET

CHP de davayı Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal ve Parti Meclisi'nden Semra Dinçer'in olduğu 4 kişilik heyetle takip ediyor.