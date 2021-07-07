Kömürlü termik santralleri çevreyi ve havayı kirletmeye devam ediyor

Çevre yatırımını tamamlamayan santrallerin durumunu inceleyen İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, hazırladıkları raporu ve santrallerin çevre yatırımı olmadan çalışmaması için çeşitli örgütlenme ve platformların katkısıyla toplanan 107 bin 139 imzayı parti yöneticileri, grup başkan vekilleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine teslim etti. Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri adlı rapora göre, 2020 yılının başında kapatılarak altı ay sonra yeniden açılan kömürlü termik santraller, hala çevre yatırımlarını tamamlamadan geçici izinlerle çalışmaya devam ediyor.

ÇEVRE BAKANINA ÇAĞRI: ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslenen imzacılar, ‘çevre yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik santrallerin havayı ve suyu kirletmeye devam etmemesi için çalışmalarına izin vermeyin’ talebinde bulunuldu. Özelleştirilen 13 kömürlü termik santral 1 Ocak 2020 ve öncesinde olduğu gibi çevreyi kirletmeye devam ettiği ve hala çevre mevzuatına uyumsuz çalıştığı, tesislerin tamamının toksik atıklarını vahşi depolama yöntemi ile depolamaya devam ettiği hatırlatıldı.

“İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYORLAR”

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, “Santrallerin çevre mevzuatına uyumu için verilen 7 yıl süreye ek olarak 2,5 yıl daha süre verilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. Yani bu tesislerin faaliyet göstermesinin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacağı açıkça ortaya konmuştu. Ancak bazı tesisler 1 yıldır bazıları ise fiilen 1,5 yıldır çevre ve insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor” dedi.

“BÜTÜN PARTİLERİN SÖZLERİNİ TUTMASINI BEKLİYORUZ”

İmza kampanyasında aktif rol alan Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı da “Covid-19 ile mücadele ettiğimiz, her nefesin önem taşıdığı bu günlerde, baca gazı ve kül depolama ile ilgili gerekli yatırımları tamamlamadan tekrar çalışmaya başlayan santraller havamızı kirletmeye devam ediyor. Halk sağlığını önceliklendirdiğini söyleyen karar vericilerin, bu yatırımlar tamamlanmadan santralleri açması kabul edilebilir değil. Bacadan çıkan emisyonlar maalesef resmi olarak kamuoyu ile paylaşılmıyor, limitlerin aşılıp aşılmadığını veya hangi yatırımların yapıldığını bilemiyoruz. Bütün partilerin 2019 yılında yasayı geri çektikleri zaman verdikleri sözleri tutmasını bekliyoruz” dedi.

TERMİK SANTRALLERDE SON DURUM

Hazırlanan rapora göre çevre mevzuatına uymak için gerekli girişimde bulunmayan kömürlü termik santrallerin son durumu şöyle;

* Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alarak faaliyetine devam etmesine bir yıl izin verilen Afşin Elbistan B, Çayırhan ve Orhaneli Termik Santralleri baca gazı emisyon sınırlarına uygun çalışmıyor, havayı kirletip toksik atık depoluyor. Vahşi atık sahalarını rehabilite etmedikleri için Çevre İzni almaya uygun görülmemeleri nedeniyle GFB'leri iptal edildi. Ancak bu tesisler aynı gün yeni bir GFB alarak çalışmaya devam etti.

* Afşin Elbistan A ve Kangal Termik santralleri GFB'lerini yenileyerek ek süre kazandı. Bu santrallerle birlikte Soma ve Çatalağzı – ÇATES Termik Santralleri de mevzuatın belirlediği baca gazı emisyon sınırlarına uygun çalışmadıkları, havayı kirlettikleri, toksik atık depoladıkları ve vahşi atık sahalarını rehabilite etmedikleri tespit edildi.

* Çatalağzı-ÇATES termik santrali ve Kangal Termik Santrali'nin Geçici Faaliyet Belgesi'nin süresi Haziran ayı başında doldu. Bu tesisler GFB ve izni olmadan çalışma devam ediyor. Çevre Kanunu'na göre faaliyetleri durdurulmalı ve idari yaptırım uygulanmalı.

* EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali 18.03.2021'den bu yana çevre izni ve GFB'si olmadan çalışıyor.Çevre Kanunu'na göre faaliyeti durdurulmalı ve idari yaptırım uygulanmalı.

* Çelikler Seyitömer Termik Santrali'ne 2021 Şubat ayında verilen GFB'de atık depolama sahası lisansı bulunmuyor. Çıkan kül, baca gazı tozu gibi atıklarını atık sahasına boşaltması yasakken depolama sahasına veriyor. Buna rağmen tesisin çalışması durdurulmadı ve Çevre Kanunu kapsamında herhangi bir ceza uygulanmadı.