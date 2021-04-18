Konya’da ‘6 milyon nerede?’ kavgası kızışıyor! ‘Valinin açıklamalarını valilik yalanlıyor’

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan katıldığı bir televizyon kanalında Konya Valiliği'nin esnaflar için AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon lira vermesine rağmen kendilerine destek olunmadığını ileri sürmüştü.

“BİLGİ PAYLAŞIMI EKSİKTİR”

Karamercan'ın iddialarını yalanlayan Konya Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Valiliğin gönderdiği ödeneğin Belediyece esnafa verilmediği” ifadesiyle ilgili açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

*Pandemi ile Mücadele Eylem Planı, Valiliğimiz Koordinasyonunda Belediyelerimizin önemli katkılarıyla icra edilmektedir. Ayrıca Belediyelerle iş birliği protokolleriyle yapılan hizmetlerimiz başarıyla devam etmektedir.

*Valiliğimizde Esnaf Odaları Birliğine bağlı oda başkanları ile yapılan istişare toplantısında değerlendirilen konulara dayandırılan bilgi paylaşımı eksik ve gerçeği yansıtmamaktadır.

*Yapılan toplantıda oda temsilcilerinin birçoğu Belediyelerimizin katkılarından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etmişlerdir. Valiliğimiz ve belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edecektir.

“VALİLİK KAYNAK AKTARMADI”

Karamercan'ın iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, valiliğin belediyeye herhangi bir kaynak aktarmadığını belirtti.

Konya Valiliği ve AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın açıklamalarına tepki gösteren Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek kendini savundu.

“ÇIKSINLAR YÜZLEŞELİM”

Konya Valisi ile yüzleşmeye hazır olduğunu aktaran Karamercan, Konya Valisi Vahdettin Özkan'la gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

*Konya'da Mevlana civarındaki esanfımız masa ve sandalye yaktıktan sonra, valimiz Vahdettin Özkan Bey ile görüştük. Toplantıya Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan ve Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil ile birlikte katıldık.

*Valimize esnafın durumunun sıkıntıda olduğunu, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Vali bey de buna istinaden belediyeye esnafımıza destek olunması için 6 milyon verdiğini söyledi.

*Ben belediyeye 2 kez liste vermemezi rağmen destek olunmadığını ve destek göremediğimizi söyledim. Vali bey tekraren ‘ama ben verdim' dedi. Şimdi olay kamuoyunda duyurulunca valilik açıklamamalarımı yalanladı.

*Yani valimizin söylediğini valilik yalanladı. Bize destekte bulunmayan belediye başkanımız da açıklamamızı yalanladı. Söylediklerimiz yalansa vali bey ve biz 4 oda başkanı çıkıp yüzleşelim.

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Lokanta esnafının pandemi sürecinde yalnız bırakıldığını ifade eden Karamercan, “Odamıza kayıtlı bin 300 esnafımız var. Pandeminin başından beri Konya'da 260 esnafımız kepenk kapattı. Borçlarından dolayı esnaflarımızın çoğu evi, arabasını satıyor. Süreç böyle devam ederse daha çok esnafımız işletmesini kapatmak zorunda kalacak. Biz devletimizden destek bekliyoruz. Bir oda başkanı olarak esnafımızın sorunlarını dile getirmeye, haklarını aramaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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