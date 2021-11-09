Konya’daki şiddetli depremin değerlendirme raporu çıktı: Sarsıntı 10 saniye sürdü

AFAD, Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda depremin belirgin süresinin yaklaşık 10 saniye olduğu belirtildi. Bölgede günümüze kadar tespit edilen en büyük depremin 6.5 büyüklüğüne olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesi merkezli 8 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımladı.

YAKLAŞIK 10 SANİYE SÜRDÜ

Raporda şu tespitler paylaşıldı:

* 08.11.2021 günü, Türkiye saati ile 20:43’te merkez üssü Meram (Konya) olan Mw 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Yerin 6.82 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Konya ilinin Meram ilçesine bağlı Kizilören_mrkköy köyüne uzaklığı 0.29 km’dir.

* Ana şoktan, 08.11.2021 21:11’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.7 ile 2.8 arasında değişen 3 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise 9.54 saniye olarak hesaplanmıştır.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK DEPREM 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine de yer verilen raporda, “Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.5 olmak üzere 145 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 13 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur” bilgileri paylaşıldı.

ÇOK GÜÇLÜ DEPREM

Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddetinin MMI VII (çok güçlü) olarak hesaplandığı belirtildi.

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