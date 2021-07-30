Koruma altındaki Halep çamı ormanını yaka yaka yok edip, fidan yerine beton diktiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 7 saatte 80 hektarlık koruma altındaki Halep çamı ormanında on binlerce ağacın kül olmasına neden olan yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çevreciler ise 2007 yılında aynı yerde yakılan orman arazisi üzerine 3 adet turistik tesis kondurulduğunu belirtilerek bölgenin yeniden tahsise açılacağını ve yanan yerlere turistik tesis yapılacağını iddia etti.

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 bin 500 turistin kabus yaşamasına neden olan Güvercinlik köyündeki Pina Yarımadası'ndaki orman yangınında gece boyunca soğutma çalışmalarına devam edildi.

Bugün de zaman zaman alevlenmelerin olduğu orman bölgesinde görevli itfaiye ve orman ekiplerini küçük yangınlara anında müdahale etti.

DENİZE SIFIR ORMANLIK ALANDA YANGIN 7 SAATTE 80 HEKTARI KÜL ETTİ

Otel çalışanları ile turistlerin tahliye edildiği otellerde konaklayanlar bugün geri dönerlerken, bölgedeki iletişim ve telefon hatlarında arızalar meydana geldi. 7 saatte yaklaşık 80 hektarlık koruma altındaki Halep çamı ormanında on binlerce ağaç kül oldu.

2007 YILINDA YİNE YANMIŞ 200 HEKTARLIK ALAN KÜL OLMUŞTU

Güvercinlik Pina Yarımadası’nda dün çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. Yanan alanların büyük kısmının, bölgedeki turistik tesislerin etrafında bulunan denize sıfır konumdaki ormanlık alanlar olması dikkat çekti.

CENNET PİNA YARIMADASINA KARADAN VE DENİZDEN SALDIRI 2007'DE BAŞLADI

2007 yılında ilk olarak Pina yarımadasında çıkan ve 4 günde yaklaşık 200 hektarlık alanın kül olmasına neden olan yangın ile ilgili açıklama yapan Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan şunları söyledi;

* Bodrum'da orman yangının seyrettiği Pina Yarımadası bizlerin gözbebeğimiz gibi korumaya çalıştığımız bir cennet idi. Pina yarımadası'na saldırı 2007 yılında büyük boyutta planlandı. Sadece karadan gerçekleşen bir talan ve yağma planı değildi. Denizde de 4000 tonun üzerinde dolgu ile 22 dönüm bir alan yaratmaya çalıştı malum zihniyet.

* Buna engel olduk. Dolgularını kaldırttık. Hukuk dışı tahsisler üzerine yükselttikleri utanç abidelerine vatandaş mührü vurduk. İnşaatlarını durdurmak zorunda kaldılar. Orman tahsislerinin iptaline gidebilecek idari para cezaları yazıldı bu sözümona turistik tesislere. Her şeyden önce bölge tarihi Halep çamlarının yetiştiği nadir alanlardandı. Korunması gerekliydi. Ama birileri “Koru-ma” dedi.



AĞAÇLANDIRILACAKTI , FİDAN YERİNE BETON DİKTİLER

Karahan açıklamasını şöyle sürdürdü;

* Ve yağma planlarını devreye soktular. Şu anki yangının olduğu Pina'da ilk kibrit 2007 yılında çakılmıştır. Yetkililer bizlerin gözünün içine bakarak 2007 yılında yanan 200 hektarlık alanın kesinlikle imara açılmayacağını ve ağaçlandırılacağını söylediler.

* Emsalsiz ormanlık bölgeyi turizme tahsis adı altında peşkeş çekip, imara açtılar. Bunlar yapılırken alenen Anayasa suçu işlenmiştir. Anayasa Madde 169'da der ki; ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.

* Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz’ Burada sadece Anayasa suçu değil, aynı zamanda insanlığa karşı da suç işlenmiştir. Çünkü orada yakılan sadece ağaç değildir.

* Aynı zamanda bir daha geri getirilmesi olanağı olmayan insanlık değerleridir. Bize ve ormanlarımıza bu zulmü ve acıyı yaşatan zihniyetin korunması gereken alandaki korumama tutumu yangınlar çıktıktan sonra da kendisini göstermiştir.

* ‘Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları ve bu uçakları kullanabilecek pilotları nasıl devre dışı bırakılmıştır?’ Tüm dünya bu trajediyi izliyor. Ülkede yangın söndürme uçağı yok denecek boyutta iken, makama özel sayısız, dudak uçuklatan cinsten uçak meselesi ve tartışması da trajedi içinde trajik bir fotoğraf olarak durmaktadır.

* Yasal kılıflar hazırladılar. ‘Orman vasfını yitirmiş orman arazilerinin satışı’ diye bir takım planlar yaptılar. Bizler bu süreçlerde: ‘Niyetinizi biliyoruz. İzin vermiyoruz’ dedik. ‘Orman vasfını yitirmez. Kendi doğal halinde kalsa dahi, dışarıdan müdahale yapılmazsa kendisini yenileyebilme özelliği olan canlı bir organizmadır orman’ dedik.

* Sonuç olarak geriye dönüşü ve telafisi mümkünatsız bir tahribatla karşı karşıya kaldık. Keşke, bizler haksız çıksaydık da bu cehennem yaşanmasaydı. Yaşananlar sürpriz miydi? Kesinlikle, ‘Hayır.’ Felaket göz göre göre geldi. Bundan sonraki mücadelemiz yanan alanların imara açılmamasına, beton mezarlıklara dönüşmemesine yönelik olacaktır.

* Dün olduğu gibi, bugün de doğayı ve hayatı sahipsiz bırakmayacağız. Yanan ormanlarımızın imara açılmasına izin vermeyeceğiz. Ormanlarımızı kendi küllerinin üzerinden yeniden ayağa kaldırıp, hayatla buluşturacağız. Vatanı doların yeşili ile değil, ormanın yeşili ile donatacağız.



“RANT EV YAĞMA ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR”

Mavi Yol Girişimi üyesi Filiz Dizdar ise “1996 yılına kadar ormanlarda köylünün tapulu arazileri vardı. Devlet kamulaştırdı. Köylünün elinden alınan ormanlar önce yakıldı daha sonra tahsise açıldı. Yıllarca yanan yerlerin ağaçlandırılması için Bodrumlu STK'lar ile birlikte mücadele verdik. Bu kezde pandemide doğanın değeri anlaşılmıştır, küresel ısınma, iklim değişikliği, susuzluk biraz olsun aklımızı başımıza almamızı anlattı diye düşünürken hala rant ve yağma zihniyetinin devam ettiğini görüyoruz. Biz iklim değişikliğinin getirdiği açlık ve susuzluğunun 25 yıl içerisinde etkili olacağını söylüyorduk şimdi o kadar sürmeyecek 5 yıl içerisinde dünya beklenen felaketi yaşayacak, su ve gıda savaşları başlayacak” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Marmaris'te alevler yüzlerce hektara yayıldı: Gelen görüntüler içimizi dağlıyor

İlginizi Çekebilir Bakan açıkladı: Üç yangın kontrol altına alındı