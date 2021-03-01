Köylü okul için bağışladı, AKP’li belediye villa yapıyor

Güneşli halkının 1960 yılında Tarım Meslek Lisesi olması amacıyla bağışladığı yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazi, bir dönem amacına uygun olarak hizmet verdikten sonra okul kapatıldı.

2008 yılında Tarım Bakanlığı tarafından AKP'lilere kiralanan arazi bir süre tarımsal faaliyetlerde kullanıldı. Şirket ortaklarından eski AKP Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz'in FETÖ'den yargılanmasının ardından da söz konusu arazi yeniden kamuya geçti ve yapılan düzenleme ile imara açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayında söz konusu araziye 700 villa yapımı için karar alınca Güneşli halkı isyan etti.

“ELİMİZDE OLSA BİR METREKARE VERMEYİZ”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocasinan ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile Güneşli'yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Güneşli Sakinleri, “Elimizde olsa bir metrekare vermeyiz. Ama devlet güçlü dediğini yapar. Biz yapamayız. Onlar güçlü, alırlar, parsel parsel satarlar bir şey diyemeyiz” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

“MİLLETİN AKLIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?”

Güneşli'de kurulan Tarım Meslek Lisesi'nin mezunlarından olan Güneşli Muhtarı Osman Gözgenç, imara açılan arazinin tarım arazisi olmadığı yönünde sözlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Burası ‘Tarım arazisi değil' diyorlar. Ben bu okulunun mezunuyum. Uygulamalı olarak tarlada da çalıştım. Taşını da topladım, tohumunu da ektim. Mısır da ektim, pancar da… Burada kümeslerimiz vardı. Bir partide 10 bin civciv çıkartan kuluçka makinemiz vardı. Orada elde edilen ürünler çevre ile ilçelerin tarım müdürlüklerine satılırdı. Hani tarım alanı değildi. Tarım alanı değil de 2015, 2016 yıllarında Ömer Dengiz ve ortakları Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt oldu. Buradan mazot, gübre desteği, yem bitkileri desteği aldı. Yonca desteği aldı, hayvan desteği aldı. Hani tarım alanı değildi? Burası tarım alanı değil eğitim kurumu diyorlar. Eğitim kurumu 1 milyon metrekare üzerine mi kurulur? Eğitim kurumu 100 dönüme, 200 dönüme kurulur. Bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?” diye konuştu.

“KÖYLÜ ASGARİ ÜCRETLE KÖLE OLMASIN”

Güneşli sakinleri, AKP Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde söz konusu arazinin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile imara açıldığını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bu vebale ortak olmamasını isterdi. Güneşli halkı villa yapılacak çok daha geniş arazilerin olduğunu, verimli toprakların tarım arazisi olarak kalmasını talep ederek, “Bırakın köylü toprağını eksin. Köylü şehre gidip de asgari ücretle köle olmasın” diye konuştu.

“KÖYLÜNÜN TOPRAĞINI KÖYLÜYE VERİN”

Güneşli halkının şikayet ve taleplerini dinleyen Arık, köylülerin son derece masun ve haklı bir talepleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Zamanında burada üretim yapılmış. AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de burayı tarım alanı olarak kullanmış. Burada ahır yapmış, üretim yapmış, ekmiş devletten de desteğini almış.

* Sonra bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tarım alanı konut alanına dönüştürülmüş. Güneşlili hemşehrilerimiz ‘Bizim başka tarlamız yok, başka ekip dikecek alanımız yok. Bize ait olan araziyi devlet bize kiralasın biz tarım alanı olarak kullanalım.

* İlla ki villa yapacaklarsa daha uygun olan yerlerimiz var. Oralara zenginler için villa yapsınlar. Bizim ihtiyacımız villa değil. Bizim ihtiyacımız tarım. Biz üretmek istiyoruz. Ekmek istiyoruz' diyorlar.

* Bu kadar masum bir istekleri var. Ve Sayın Memduh Büyükkılıç'a seslenerek, “Özhaseki'nin günahına Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz ortak olmayın' diyorlar' Köylünün toprağını köylüye verin, Özhaseki'nin vebaline ortak olmayın.