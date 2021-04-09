Köylüler direndi HES şirketi pes etti

İlçenin Çiftlik ve Çamlı Mahallelerinden geçen Keş Deresi üzerine yapılmak istenilen Balamir HES’e karşı yılardır mücadele eden yöre halkı 6 kez bölgede izinsiz çalışma yapan şirketi engelledi. Şirketin dere yatağında çalışmasına izin vermeyen köylüler, hukuksal mücadele de başlattı. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin kararıyla bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, şirketin aldığı ÇED olumlu raporunun imar planlarına aykırı olduğunu tespit ederek mahkemeye sundu.

ŞİRKET MAHKEME SONUCU BEKLEMEDEN GİTTİ

Bilirkişi heyetinin tespiti üzerine HES şirketi mahkeme kararını beklemeden kamyonlarla bölgede bulunan malzemeleri almaya başladı. HES şirketine karşı büyük bir zafer kazanan köylüler, derelerine sahip çıktılarını belirterek, adaletin yerini bulduğu söyledi.

ORÇEV’den yapılan açıklamada ise, “Korgan Çiftlik Çamlı halkının HES’e karşı kesintisiz fiili ve hukuksal mücadelesi sonuç verdi. Şirket geride kalan malzemelerini almaya geldi. Birlik, dayanışma ve mücadelede örnek olan Çiftlik ve Çamlı halkını kutluyoruz. Ordu Çevre Derneği olarak birlikte olduk, birlikteliğimiz sürecek” ifadeleri kullanıldı.