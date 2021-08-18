Köylülerin 6 kez engelledikleri HES’e mahkeme de dur dedi

Ordu'nun Korgan ilçesinde HES yapmak isteyen şirketi daha önce 6 kez engelleyen ve çalışmasına izine vermeyen köylüler, yürütmeyi durdurmak için açtıkları davayı da kazandı.

İSMAIL AKDUMAN

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Ordu’nun Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Güllü deresinde yaklaşık 1.5 yıl önce yapılmak istenen Balamir HES için yapılan imar değişikliğinden sonra şirket dere yatağında çalışmalara başladı. İş makinelerini dere yatağında izinsiz çalıştığını belirten köylüler jandarmaya şikayet ederek şirketin çalışmasına engel oldu. Ancak köylüler, bir türlü vazgeçmeyen ve 5 kez daha dere yatağında çalışma yapmak isteyen şirketi, iş makinelerinin önüne oturarak veya eylem yaparak engellemeyi başarırken diğer taraftan da hukuk mücadelesi başlattı.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Köylülerin izin vermemesi ve mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin, şirketin aldığı ÇED olumlu raporunun imar planlarına aykırı olduğunu tespit ederek mahkemeye sunması üzerine şirket geçtiğimiz Mayıs ayında iş makinelerini ve şantiyesini alarak bölgeden ayrıldı.

Ordu 2. İdare Mahkemesi, HES projesine son noktayı koydu. Mahkeme itiraz yolu kapalı olarak aldığı kararda, “Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulanmasının sürdürülmesi halinde, geniş kamu alanlarını ilgilendirecek düzeyde bir aykırılık olabileceği, bu durumun da hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratarak davacılar yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgililer açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam edilmesiyle artacak, yargılamanın sonunda verilecek muhtemel bir iptal kararı ile önceki halin iadesi güçleşecektir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden…” denilerek oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

“İŞTE BU KADAR”

HES’e karşı mücadele eden köylüleri yalnız bırakmayan ve destek olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’de mahkemenin doğru bir karar verdiğini belirterek, “işte bu kadar. Korgan Çiftlik ve Çamlı direnişinin zaferidir. Derelerin boynuna sarılıp doğayı harabeye çeviren, sel olup can alan, rantiye çeteleri. Kolay para kazanmak için milletin de memleketin de anasını ağlattınız. Rüzgar enerjisi de var, güneş enerjisi de var, var da var. Daha çok üretin daha az zarar verin, daha az kazanın. Yeter ki vatanın da, milletinden de yakasından düşün” dedi. Mahkemenin kararı bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.