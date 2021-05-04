Küfürlü ses kaydı ortalığı karıştırdı

Denizli'de Honaz ilçesinin CHP'li belediye başkanı Yüksel Kepenek'e ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı sosyal medyada yer aldı. 6 dakikalık kayıtta Kepenek belediyede örgütlenme çalışması yürüten sendikalara hitaben “O….. çocukları” ifadesini kullanıyor.

Kayıtta ayrıca Kepenek'in “Burasına Atatürk rozeti takıyor, sendikacı oluyor. Türk Bayrağı takıyor, sendikacı oluyor. Hangi sendika olduğu fark etmez. Bütçenin bir lira fazlasına imza atamam” sözleri yer alıyor. Kaydın son bölümünde ise Hak-İş, DİSK ve Türk-İş'e yönelik küfürlü sözler var.

SENDİKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kaydın yayılmasının ardından Hak-İş Denizli Şubesi Başkanı Sezai Söylemez, Yüksel Kepenek'e özür dileme çağrısında bulunarak “Başarısızlığını emek örgütlerine meletmeye çalışmaktadır. Hak-İş, ses kaydı nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'ye konuşan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise ses kaydının montaj ve kurgu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Bir bölümü biz seçimi kazandıktan iki ay sonra alınan ses kaydı. Kayda alan bir belediye personelidir. Başka yerlerden ve farklı ortamlardan da harmanlayıp bir montaj oluşturmuşlar. Seçildiğim günden bu yana benimle uğraşıyorlar. Böceği de kimlerin koyduğu belli oldu.

SENDİKAYA DEĞİL TARZA KARŞIYIM

– Ben utanılacak bir şey yapmadım. Kurumumu koruyorum. Benden habersiz gelip personeli üye yapmakla ilgili faaliyet yürütmüşler. İzin istemediler, haber vermediler. Biz burada bostan korkuluğu değiliz. Ona kızdım. Sendikaya karşı değilim, ben tarza karşıyım. Beni yok sayan bir tutum içine girmelerine kırıldım.

– Bir an önce üyelerini yapıp yetkili sendika olma çabası bu. Bizde hiç üyeleri kalmadı. 19 üyeleri vardı tamamı istifa edip Tüm Bel Sen'e geçti. Ben asla baskı yapmadım, sendika konusunda kimseye karışmadım. Benim geldiğimde sendika yoktu. Benden önceki dönemde hiçbir sendikaya izin verilmemiş.

SEÇİM KAZANMAMI İÇLERİNE SİNDİREMEDİLER

– Bunun altında 69 yıl sonra seçim kazanmam var. 69 yıl sen yönet sonra biri gelsin kazansın. Tabi biraz ağırlarına gitti. Kolay değil. Refleksleri o yüzden. Önce birikimlerimle, çektiğim kredilerle yaptığım, engelli evladım ile içinde huzur içinde yaşamayı planladığım evimi gündeme getirdiler. Sonra odama böcek koydular. Evimin yanındaki arsada atık toplayan çöp taksinin resmini çekip iş makinelerini kendim için kullandığım dedikodusunu yaydılar. Şimdi de ses kaydı çıkardılar. Her yerden taarruz var.

RANT KALKINCA DÜŞMAN İLAN EDİLDİK

– Burada özel hayatın gizliliğini ihlal, konuşmaların izinsiz kayıt altına alınması ve bunların yayılması suçları işleniyor. Odamda bulunan dinleme cihazına ilişkin kriminal inceleme yapılıyor. 4 aydır neyi araştırıyorlar. Şimdiye yanıt verilmesi gerekirdi. Herhalde dinleme cihazı değil diyecekler. Muslukların kesilmesi, çıkarlarının ortadan kalkması nedeniyle iftira atıyorlar. Rant ortadan kalkınca biz düşman ilan edildik. 1 yıldır Sayıştay incelemesindeyiz. Ondan önce 34 gün İçişleri Bakanlığı kontrolörü inceledi. Bizim haksız uygulamamız olmadı.