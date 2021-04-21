Kuraklık tehlikesine dikkat çekerek bitmeyen barajın akıbetini sordu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre ülke ekonomisine yıllık 5.120 520 TL katkı, 250 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenen ve depolanacak su ile 12,020 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Gündüzler Barajı ile ilgili 2020'de bakanlığa verdiği soru önergesine gelen cevapta yüzde 23'lük gövde beton dolgusu, yüzde 75 ölçüm cihazları montajı tamamlandığı cevabını almalarının ardından geçen sürede konuyu yakından takip ettiklerini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya barajın son durumunu sordu.

“KANAL İSTANBUL’A DEĞİL GÜNDÜZLER BARAJINA BÜTÇE”

Üyesi bulunduğu Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda konuyu dile getiren Milletvekili Süllü, baraj inşaatının bir an önce tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulmasının, kuraklığın arttığı bu dönemde hayati değer taşıdığına dikkat çekti.

Süllü, “2019'da ‘Kanal İstanbul'a değil Gündüzler Barajı'na bütçe bulun' demiştim. Geçen sürede Kanal İstanbul için gösterilen ısrar, Gündüzler Barajı için gösterilseydi baraj çoktan biterdi. Sayın Bakan Yardımcısı komisyonda barajın yüzde 42’sinin tamamlandığını ve 2021 yılı için bütçe ayırdıklarını söyledikten sonra ‘Eskişehir, Afyon, Konya ve İç Anadolu'nun bu bölgelerinde su sorunu var. Farkındayız' diyerek susuzluğun geldiği boyutu kabul etti. Yılan hikayesine dönen baraj inşaatının tamamlanmasını talep ediyoruz” dedi.

“SU KAYBI, SU FAKİRİ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT”

Komisyonda gerçekleştirdiği konuşmada su kayıp ve kaçaklarının, su fakiri Türkiye için büyük bir tehdit olduğuna dikkat çeken Süllü şu ifadeleri kullandı:

* Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, 2004 yılından beri izleme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren, sahadaki olaylara anında tepki veren, SCADA sistemini kullanarak bakanlığın sunumunda yer alan haritada yüzde 24'lük oranıyla en düşük iller arasında yer alıyor. Eskişehir'in eski olan tarım sulama sisteminin sorunlarının da çözülerek yenilenmesi su tasarrufu açısından şehrimizi daha yukarılara taşıyacaktır.

* Devlet Su İşleri'nin en eski sulama tesislerinden biri Eskişehir'de bulunuyor. Eskişehir sulama sisteminin çok eski olması, ana sulama kanallarının yaklaşık olarak yüzde 83'ünün toprak kanal olması ve şehir merkezinden 36 kilometrelik alandan geçmesi sebebiyle bir birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Ana kanalda su iletiminin yetersizliği sebebiyle sulama oranı ortalama yüzde 75'dir.

“MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇE AYIRMADI”

“Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmasına rağmen merkezi hükümet görevini yerine getirmiyor” diye devam eden Süllü, şöyle konuştu:

* Projenin ne durumda olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorduğumda sistemin yenilenmesi için 1,5 milyar TL'lik bir maliyeti olduğunu ve yatırım programında teklif ettiklerini belirterek merkezi hükümetin bütçe ayırmadığı bilgisini verdi. Kayıp olan 128 milyar doların küçük bir kısmına denk para ile Eskişehir'in çok önemli bir sorununa çözüm bulunabilirdi.