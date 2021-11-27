Kurtulmuş: III. Dünya Savaşı ekonomik olarak çoktan başlamıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı açıklamada faiz indirimlerini ve TL'deki değer kaybını olumlu bulduğunu duyururken, yaşananları “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirmişti. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bugün yaptığı açıklamada "Dünya, büyük gerilim, mücadele ve rekabetlerin içerisine girmiştir. III. Dünya Savaşı ekonomik olarak çoktan başlamıştır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Samsun'da bulunan AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, gazetecilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, asgari ücret, enflasyon, emekli maaşları, 3600 ek göstergesi ve güncel konular hakkında açıklamalarda bulundu.

YÜKSELEN FİYATLAR ÇOK KOLAY GERİYE GELMİYOR

– Türkiye'nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye'de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır.

VATANDAŞIN CEBİNE OLUMLU ETKİ EDER

– Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye'nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz. Bazıları ‘Türkiye büyüyor ama bundan vatandaşa ne’ diyor. Büyümek istihdam, yatırım demektir. Bunlar kalkınma demektir. Kalkınma ilgili atılan her adım da vatandaşın cebine olumlu etki eder.

DÜNYANIN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILI ŞEKİLLENECEK

– Sovyetlerin çökmesinden sonra Amerikalıların tek başına dünyaya hakim olduğu dönem çok geride kalmıştır. Dünya, büyük gerilim, mücadele ve rekabetlerin içerisine girmiştir. III. Dünya Savaşı ekonomik olarak çoktan başlamıştır. Çin ve ABD arasında ticaret savaşları, Avrupa pazarlarının Rusya ve dünyanın başka bölgeleriyle ortaya çıkan ticaret savaşları, öyle görünüyor ki dünyanın önümüzdeki 10 yıllarını şekillendirecek önemli mücadele alanlarından birisidir.

KÜRESEL PANDEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

– I. ve II. savaşlardan farklı olarak bunun önceliği ekonomidir. Ticaret öncelikli verilecek bu savaş, hemen arkasında bölgesel ve küresel çatışmaları da gündeme getirecektir. Böylesine gergin bir küresel atmosfer söz konusuyken, ticaret savaşları üzerinden büyük gerilimler ve ticaret yollarına hakim olma mücadelesi sürdürülürken ne yazık ki 2020 başından insanoğlunun yaşadığı en ağır felaketlerden birisi olan corona virüsü vasıtasıyla ortaya çıkan küresel bir pandemi ile karşı karşıyayız. Bu süreç içerisinde çok yoğun rekabet koşullarının üstüne yeni bir takım zorluklarla da karşılaştık.

BÜYÜK ÜLKELER ÇOK AĞIR YÜKLE KARŞILAŞTI

– Dünyanın hemen hemen tüm ülkesi karşılaştı. Bunların başında tedarik zincirinin kırılması ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşım gibi birçok konuda dünyada büyük ülkelerin bile çok ağır bir yükle karşı karşıya kaldığını gördük. ABD'de, İngiltere'deki görüntüleri hatırlayın. Pandemide dünya ekonomilerinin can damarlarından olan enerjinin 2-3 kat daha pahalı hale geldiğini hep beraber izledik. Bunun da hem üretimi durduracak etkiyi hem de dünya ticaretinde olumsuz etkileri olduğu aşikardır.

TÜRKİYE CANLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETTİ

– Temel emtia maddelerinde muazzam bir hayat pahalılığı ortaya çıktı. Fiyatları bazıların iki, bazıların üç bazılarının ise on kat arttığını ihracat yapan arkadaşlarımız söylüyorlar. Konteynır fiyatları 2 bin dolardan 20 bin dolar seviyesine çıktı. Bunun sonucu olarak hiç enflasyonu tanımayan ülkelerde bile ciddi bir enflasyon gündeme geldi. Bunların başında da ABD geliyor. Yüzde 5-6 seviyesinde bir enflasyonu konuşur hale geldiler. Türkiye bu süreçte dünyadaki gelişmeler ve ağır baskılara rağmen ekonomik olarak çok canlı bir şekilde yoluna devam etti. 2021 yılı sonu itibari ile Türkiye ekonomisinin yüzde 9-10 arasında büyüceğini görüyoruz.

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