Kuru yük gemisi satılacak
Tuzla Liman Başkanlığı, 1 adet kuru yük gemisini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhaleler, Tuzla Liman Başkanlığı 2. kat toplantı salonunda 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
1967 İstanbul yapımlı, 70,30 mt. tam boyunda, 9,96 mt. kütük eninde, 5,05 mt. kütük derinliğinde, 954 grt.lik Türk bayraklı ANAFARTA isimli kuruyük gemisinin Kartal eski kumcular iskelesinde mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Limanlar Kanunu (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.)7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…