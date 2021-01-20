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Kuşları ölen çift peş peşe felç geçirdi

Ankara'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntüyle peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:04, 20/01/2021
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Kuşları ölen çift peş peşe felç geçirdi

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Baba Z.E. evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirdi. Anne N.E. de eşinin durumunu görüp felç geçirdi. Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı.

Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı. Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi.

Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi. (İHA)

Ankara anne baba Çankaya Polis