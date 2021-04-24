Kuzey Ormanları şimdi de RES tehdidi altında

Aralarında Kuzey Ormanları Savunması, Doğa Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Ergene Kent Konseyi, Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği'nin de bulunduğu çevre dernekleri change.org sitesi üzerinden “Ormanda RES olmaz! İstanbul Rüzgâr Enerji Santrali projesi iptal edilsin” talebi ile imza kampanyası başlattı. İmzaya açılan metinde; Almanya merkezli Dirkshof şirketinin sahibi olduğu Universal Wind Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kuzey Ormanları'nın İstanbul Çatalca mevkilerindeki sık meşelik alanları yok ederek kurulumuna başlanan İstanbul RES projesinde 44 adet türbin dikilmesi ve tribünleri yerleştirmek için orman alanının tıraşlanarak yok edilmesinin planlandığı anlatıldı.

“TAHRİBAT DURDURULSUN”

Yüz binlerce göçmen kuşun göç yolu üzerinde bulunan Kuzey Ormanları'nın Türkiye'nin en büyük rüzgâr elektrik santrali projesinin tehdidi altında olduğu belirtilerek “Bu bölge, leylek ve kartal gibi birçok farklı göçmen kuş türünün Türkiye'ye giriş yaptığı göç yolunun üzerinde bulunuyor. Proje sahası, Istrancalar'da ve Trakya bölgesinde yapılan RES projeleri nedeniyle göçmen kuşların güvenli geçiş yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri son alanlardan birisi durumunda” denildi. Türbinlerin dikileceği sahanın “Terkos Havzası Önemli Doğa Alanı”nın da içerisinde yer aldığına dikkat çekilerek “Yani İstanbul'un doğal kalabilmiş son alanlarından birisi olan bu bölge, rüzgar elektrik santrali projesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” uyarısı yapıldı. RES projesi nedeniyle ormanlık alanda başlayan tahribatın durdurulması talep edildi.

120 BİNDEN FAZLA LEYLEĞİN GÖÇ YOLU

RES projesinin neden olacağı tahribat şöyle anlatıldı:

“Proje; en az 300 yıllık kadim meşe ormanlarını ve bu ormanların içerisinde barındırdığı biyolojik çeşitliliği yok edecek. Proje sahası her yıl 120 binden fazla leyleğin kullandığı göç yolu üzerinde yer alıyor. Küçük orman kartalının dünya nüfusunun yüzde 90'nı İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Rüzgar tribünleri kuşları girdabına alarak özellikle süzülerek göç eden kuşların ölümlerine neden olmasının yanında leyleklerin ve diğer süzülerek göç eden kuş türlerinin zorlu göç yolculuğunda dinlenme alanlarını yok edecek. Ayrıca bu alanda yaşayan en az 34 kuş türü, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunuyor. Proje sahasının etrafında büyük yarasa kolonilerinin bulunduğu Çilingoz, Yaylacık Mağarası, Kocakuyu Mağarası, Gümüşpınar Mağarası ve İkigöz Mağarası gibi önemli mağaralar bulunuyor. Bölge, arıcılık faaliyetleri mutlak koruma altında bulunuyor. Proje sahası, Tarihi Roma Su Yolu'na ait su galerisi hattı kalıntıları ile aynı bölgede bulunuyor.”