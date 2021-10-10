KYK yurtlarındaki öğrenciler tepkili: Yemek porsiyonları küçültülüp fiyatlar artmış durumda

Son dönemde öğrencilerin barınma sorunu ana gündem maddesi haline geldi ancak KYK yurduna yerleşebilen öğrenciler de çok iyi şartlarda kalmıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, ‘otel standardında’ olduğunu ifade ettiği yurtlarda öğrenciler hijyen, beslenme ve internet erişimi konularından dert yanıyor. SÖZCÜ’nün yurdun farklı noktalarından ulaştığı öğrenciler yemek sırasında ve yemekhanede salgın kurallarının hiçe sayıldığını, yemek için verilen desteğin yetersiz olduğunu ve yemek porsiyonları küçültülüp fiyatlar arttığı için üzerine para eklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Batuhan SERİM

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Standart boyut

Devlet yurtlarının kapasitesinin yetersiz olması; özel yurt, apart ve kira fiyatlarının fahiş oranlarda zamlanması üniversite öğrencilerini kara kara düşündürüyor. Barınma sorunu devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, ‘otel standardında' diye bahsettiği Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşebilen öğrenciler birçok sorundan dert yanıyor.

SÖZCÜ; İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Konya'da KYK yurdunda kalan öğrencilere ulaştı, yaşadığı sorunları dinledi. Sabah kahvaltısı için 6 TL, akşam yemeği için de 13 TL devlet desteği aldıklarını belirten öğrenciler, bu desteklerin yetersiz olduğunu, karınlarını doyurabilmek için genellikle desteğin üstüne ek ödeme yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Örneğin Konya'da devlet yurdunda kalan bir öğrenci sabah kahvaltısı için aldığı bir poğaça, küçük bir tabak patates kızartması ve bir bardak çay için 6 liralık devlet desteğine ek olarak 75 kuruş ödemek zorunda kaldığını söyledi. Ankara'da devlet yurdunda kalan bir başka öğrenci de sabah kahvaltısı için verilen 6 liralık destekle bir küçük ekmek, kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, iki adet sosis ve bir fincan çay alabildiğini dile getirdi.

Eskişehir'de KYK yurdunda kalan bir öğrenci ise akşam yemeği için verilen 13 TL'lik destek ile sadece iki çeşit yemek alabildiğini belirtti. Küçük bir tabak yeşil mercimek ve çorba aldıktan sonra yanına ayran alabilmek için ek ödeme yapması gerektiğini söyledi. Konya'da KYK yurdunda kalan bir başka öğrenci; çorba, makarna, puding, bir küçük ekmekten oluşan akşam yemeği için devletin verdiği 13 liralık desteğin üstüne ödeme yapmak zorunda kaldığını anlattı.

“BU İNTERNET NASIL YETECEK?”

Öğrenciler, yaşadıkları sorunları şu şekilde sıraladı:

İstanbul Fatih Sultan Mehmet KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci: “Aklıma gelen ilk sıkıntı internet… KYK yurtlarında internet kotalı ve binlerce öğrenci bu internete giriş yaptığı için aşırı yavaş. Ben de dahil olmak üzere birçok öğrencinin derslerinin bir kısmının çevrim içi olduğu düşünülünce bu internetin o derslere nasıl yeteceği büyük merak konusu.

“SAĞLIKLI BESLENMİYORUZ”

Yemekhanedeki sıra problemi ise düşük eleman sayısı yüksek öğrenci sayısıyla birleşince ortaya çıkıyor. Sıra bize geldiğinde ise başka problemler ortaya çıkıyor: Yemek fiyatları ve kalitesi… Yurtlarda iki öğün yemek çıktığını düşünürsek bir öğrencinin doymak için verilen yemek yardımlarının üstüne kendi cebinden para eklemesi gerekiyor. Zaten bu yurtlara belli bir miktar para verdiğimizi düşünürsek yemeğe verdiğimiz parayla birlikte hesabımız bir aylık özel yurt fiyatına yaklaşıyor. Beklenilen sırayı ve fiyatları geçip aldığımız yemeği tüketmek için masamıza oturduğumuzda ise bu yemeklerin yine birkaç sıkıntısı var. Sıcak servis edilmesi gereken ürünlerin ılık bile olmaması, porsiyonların küçük olması, tuz oranın az veya fazla olması gibi. Özetle sağlıklı beslendiğimizi düşünmüyorum.”

“PORSİYONLAR KÜÇÜLTÜLÜP, FİYATLAR ARTMIŞ DURUMDA”

Ankara Saime Kadın Kız Yurdu'nda kalan bir öğrenci: “Yurdun kapasitesi yaklaşık 1500-1600 kişilik. Bu nedenle kahvaltıya veya akşam yemeğine geç gelindiği zaman yiyecek neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Pandemi önlemleri de maske haricinde diğer arkadaşlarımdan ve kendi yurdumdan gördüğüm kadarıyla yok. Yemek vakitlerinde yemekhane hıncahınç dolu oluyor ve herkes maskesini yemek esnasında çıkarıyor doğal olarak. Ancak şu an öncelikli sorunumuz maalesef Covid değil çünkü yurt yemek porsiyonları küçültülüp fiyatlar artmış durumda.”

“MARKET FİYATLARI DAHA UCUZ”

Eskişehir Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci: “Akşam yemeğinde 2 çeşitle 13 TL doluyor, yanına ayran alabilmek için ayrı para veriyorum. Devlet yurdunda kalmamıza rağmen marketten daha ucuza alabiliriz bunları. 1 tane kızarmış sosis 1.5 TL'ye satılıyor. Haşlanmış yumurta 2 TL. Eğer yemek o gün bitmezse ertesi gün içini patatesle doldurup tekrar koyuyorlar. 3 gün çıkıyor aynı yemek.”

“GEÇEN SENELERDE 8.5 TL İLE 3 ÇEŞİT YEMEK ALIYORDUK, ŞİMDİ 13 TL İLE 2 ÇEŞİT ALABİLİYORUZ”

Kütahya Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci: “Biz yurda ilk geldiğimiz sene yemek hakkımız 8.5 liraydı ve o hakla çorba, ana yemek, pilav alabiliyorduk. Şimdi yemek hakkımız 13 lira oldu, çorba ve ana yemek alınca hakkımız kalmıyor. Yemekhanelerde sıra çok oluyor ve yemek porsiyonları doyuruculuktan çok, ‘yemek verdik işte’ dercesinde. Önceki senelerde porsiyon çok daha fazlaydı. Verilen yemek destek ücretleri arttı ama yemek fiyatlarındaki artış cok daha fazla oldu. Daha önceki senelerde kahvaltılara genelde üstüne para vermezdik veya akşam yemeğinde veriyosak tatlı için verirdik. Yurda aylık 450 lira veriyoruz. Her gün 3 lira, 5 lira derken 150 lira daha yemeğe vermiş oluyoruz, kyk burs/kredisi alan biri için geçim çok zorlu. Çoğu arkadaşım part time çalışmak durumunda kalıyor, aileler de yetişemiyor. ”

“ANA YEMEK ALAMIYORUZ”

Konya Tahir Büyükkörükçü KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci: “Ana yemek alamıyorsunuz çünkü 8.5 TL. Pandemi öncesinde bu menünün (çorba, makarna, puding, bir küçük ekmek) yanında bir de ana yemek alabiliyordunuz. Pandemi öncesinde yemekhanede karabiber ve pul biber veriyorlardı şuanda sadece gizlice memurlara ve yurt çalışanlarına veriyorlar. Yemek saatlerinde uzun kuyruk oluşuyor. Sosyal mesafe tamamen kalkıyor ortadan. Yeterli kadar dezenfektan noktası yok. Yemek sırasında 10 dakika geçiriyorsunuz. En büyük sorunsa bence maske. Durumu olmayan çok fazla öğrenci var ama yurdun hiçbir yerinde ücretsiz maske temin edemiyoruz. Su çok pahalı bence. En temel ihtiyaç su. Pahalı olduğu için marketten 5 litrelik su alıp su şişelerimize dolduruyoruz. KYK yurdunda litresi 1 TL olan suyu marketten 5 litre olarak aldığımızda litresi 60 kuruşa denk geliyor.”

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