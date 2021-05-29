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‘Laiklik masaya yatırılmalı’ diyen AKP’li vekil Atatürk’e lanet okuyan imamı savundu

Daha önce "Laiklik masaya yatırılmalı" çağrısında bulunan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ayasofya'daki icazet töreninde "Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" diyerek Ayasofya'yı müzeye çevirenlere lanet okuyan imamı savundu. Çamlı, "Emekli bir hoca ayetle dua etmiş" savunması yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:46, 29/05/2021
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‘Laiklik masaya yatırılmalı’ diyen AKP’li vekil Atatürk’e lanet okuyan imamı savundu

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ayasofya’daki icazet töreninde “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenleri hedef alan İstanbul Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi’nin eski imam hatibi Mustafa Demirkan’ı savundu.

“EMEKLİ HOCA AYETLE DUA ETMİŞ”

Mustafa Demirkan’ın sözlerini savunan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

“Kostantıniyye Fatihi Ayasofya’yı cami olarak vakfetmiş. Vakfiye açık. Kapatılmış. Sonra vakfiyeye uygun olarak tekrar camiye çevrilmiş. Emekli bir hoca da kıyamete kadar kimse bozmasın diye ayetle dua etmiş. Şimdi de o hocaya hakaret ediliyor. Yazık. Ne olacak bu haliniz…”

“LAİKLİK MASAYA YATIRILMALIDIR” DEMİŞTİ

AKP’li vekil Çamlı, geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımında, “Laiklik anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:22:39,