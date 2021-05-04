‘Lanet olsun böyle adalete’ diyerek çay kazanını atan çaycı içini döktü

Covid-19 yasaklarının da etkisiyle katmerli hissedilen ekonomik kriz esnafı çileden çıkarmaya devam ediyor.

“LANET OLSUN BÖYLE ADALETE”

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde 21 yıldır kahvehane işleten Ufuk Üçkan (52) sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak tepkisini dile getirmek için çay kazanının işyerinin önüne attı. Ufuk Üçkan, sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmada, “21 yıldır kahveciyim. Bana bir kez destek yok. Lanet olsun böyle adalete.

Devletten hiç bir şey istemiyorum. Kapatıyorum artık. Yardım bile istemiyorum. Yardım da onların olsun” diyerek işletmesindeki çay kazanını işyerinin önüne fırlattı. O anlarda çekilen görüntü sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer aldı.

CHPLİ BELEDİYE BAŞKANI VE PARTİLİLER ÜÇKAN'I ZİYARET ETTİ

Ufuk Üçkan'ın tepkisini sosyal medyadan izleyen CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent mağdur esnafa ziyarette bulundu.

Kahveci esnafının sıkıntılarını dinleyen Bilgin, pandeminin başladığı günden bu zamana kadar belediye olarak kahvecilere destek olduklarına dikkat çekere şöyle konuştu, “Belediye olarak kahveci esnafımıza pandemi süreci başladığı günden bu zamana kadar destek olmaya çalıştık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ancak esnafımız borçlarından ve işyerlerinin kapalı olmasından dolayı zorluk yaşıyorlar. Kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde Ufuk Üçkan'a elimizden gelen desteği yapacağız” dedi.

Esnaf Üçkan'ın siteminin Türkiye'de esnafın yaşadığı sıkıntının en net göstergesi olduğunu ifade eden CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise şöyle konuştu: “Kahveci esnafımızın durumu Türkiye'nin gerçekten ne hale geldiğinin özetidir. Türkiye'nin tek bir gerçek gündemi ekonomik krizdir. Kahveci arkadaşımız Ufuk Üçkan'ın yaşadığı sıkıntı ve haklı sitemi ekonomik krizin ne boyutlarda olduğunu en iyi şekilde anlatıyor. CHP olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanındayız. Ufuk Üçkan ve onun gibi kahveci esnafımız asla yalnız değildir. Onların yaşadığı sıkıntıları her alanda dile getirmeye dile getireceğiz.”

CHP İl Başkanı Balaban konuşmasının ardından kahveci esnafına maddi destekte bulundu.

“ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ”

Sosyal medyada yaptığı görüntülü paylaşım Türkiye'nin gündeminde olan kahveci esnafı Ufuk Üçkan ise yaşadığı sıkıntıyı SÖZCÜ'ye anlattı. Evi olmadığı için işyerinde yattığı ve yaklaşık bir yıldır iş yapamadığı için maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Ufuk Üçkan: “Durumumuz çok kötü. Kredi çıkacak dediler. Gittim bana yine kredi çıkmadı. Nasıl geçineceğim? Bankadan kredi çektim. Sandalye, masa aldım. Sabahtan beri arıyorlar bankalardan, borcunu öde diyorlar. İki gün önce annemden 100 lira aldım. Cebimde 8 lira kaldı.

Kahvecilikten başka gelirim yok. Yatacak yerim bile yok. İşyerimde yatıp kalkıyorum. Bir yıldan beri kapalıyız. Benim bir tane gelirim yok. Elektrik, su ve kredi borçlarımı ödeyemez hale geldim. Bu nedenle kazanımı atmak zorunda kaldım. Çünkü çok sinirlendim. Psikolojim bozuldu. Şu anda sıfır durumundayım. Artık bizim derdimize çare olsunlar. Tıkandık kaldık” dedi.