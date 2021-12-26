Maden sahasına kaçak villa yapıldı

Artvin Cerattepe'de bölge halkının karşı çıkmasına rağmen Cengiz Holding tarafından yapılan maden ocağı sahasında ormanlık alan içinde villa yapıldığı ortaya çıktı. Yeşil Artvin Derneği, villanın uydu görüntülerinde bile belli olduğunu belirterek, binanın ÇED İnceleme Değerlendirme Formuna aykırı olduğunu duyurdu.

İsmail AKDUMAN

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Cengiz Holding’e ait Eti Bakır tarafından 2013 yılında alınan ÇED raporuyla Cerattepe’de altın ve bakır çıkarmak için çalışmalara başladı. Doğa harikası bölgede maden ocağı açılmasına yöre halkı ve çevreciler tepki gösterseler de madene engel olamadı.

Bölgede şirketin yaptığı çalışmaları yakından takip eden Yeşil Artvin Derneği, maden çalışma sahası dışında ormanın içinde yapılan bir bina tespit etti.

Dernek, binanın şantiye sahasında olmamsı gerektiğini ve ÇED İnceleme Değerlendirme Formuna aykırı olduğunu açıklayarak, “Dönemin Bölge Müdür Yardımcısı ve şimdiki Bölge Müdürünün de içinde bulunduğu heyet, 2013 yılında imzalamış oldukları ÇED İnceleme Değerlendirme Formunda idari bina ve sosyal tesislere orman sahasında izin verilemeyeceğini beyan etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.



UYDU FOTOĞRAFLARINDA BİLE BELLİ OLUYOR

Uydu görüntülerinden de net bir şekilde görülen ve şantiyenin hemen yanındaki ormanlık sahada inşa edilen yapının ne amaçlı yapıldığı hakkında dernek, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaptı.

Ancak kurum derneğe cevap vermedi. Yeşil Artvin Derneği’nden yapılan açıklamada, orman içerisinde kaçak yapıya izin verildiği belirtilerek, “Bu yapının ne maksatla yapıldığını Artvin OBM’ye yazılı şekilde sorduğumuzda, Artvin halkına açıklama yapma gereği bile duymayan, görevini ihmal eden ve kötüye kullananlar hakkında gereğini yapmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesi gerekir” denildi.

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