Kazada hayatını kaybeden madenci İnter son yolculuğuna uğurlandı

15 yıldır alacakları tazminatları için Ankara'ya hareket eden ve kente girişlerine izin verilmeyen Somalı madencilerin 5 günlük eylemlerini sonlandırmasını ardından Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve tazminat mağduru Ali Faik İnter, Manisa’ya dönerken Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi kavşağında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

MADENCİ İNTER SOMA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve Uyar Madencilik'te 2002 yılında iş kazasında hayatını kaybeden babasının hakları için mücadele eden 26 yaşındaki Ali Faik İnter cenazesi memleketi Soma ilçesine getirildi.

Vefat eden madenci İnter'in cenazesi ilk olarak Soma ilçesinde ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Nuran İnter, erkek kardeşi Ekber İnter, yakınları tarafından sakinleştirildi.

İnter'in cenazesi daha sonra Soma ilçesindeki Ebubekir Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, aileye taziyede bulundu. CHP'li Özel, vefat eden Ali Faik İnter'in dedesi Mehmet Nuri Eyol'a baş sağlığı dileklerinde bulunarak teselli etmeye çalıştı.

MADENCİ SARIKAYA'DAN AKP'Lİ ELİTAŞ’A SİTEM: BU SENİN ESERİN

İnter'in madenci arkadaşlarını da baş sağlığı dileklerinde bulunan CHP'li Özel'e sarılan tazminat mağduru madenci İdris Sarıkaya, gözyaşları içerisinde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a sitem ederek “Bu mu insanlığınız? Eserinle gurur duy. Bu senin eserin Mustafa Elitaş” dedi.

Çok sayıda madencinin katıldığı cenaze namazının ardından Ali Faik İnter, Soma ilçe mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.