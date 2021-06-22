Mahkemeden JES kararı

Aydın 1. İdare Mahkemesi Germencik'te yapılacak olan JES'e verilen ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal etti. Aydın Çevre ve Doğa Derneği'nin açtığı davada mahkeme heyeti, EFE-9 adı verilen 36 megawatt elektrik üretecek JES'e verilen raporda çevre hava kirliliğiyle ilgili yeterli tespit yapılamadığını gerekçe gösterdi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Mahkeme kararında, “Projenin işletme aşamasında bacadan yayılması muhtemel Hidrojen sülfür (H₂S) kütlesel debi hesabının mevzuatta aranan değerler içerisinde kalıp kalmadığı tespiti yapılamadığından, işletilecek tesisten atmosfere salınacak H₂S gazının çevreye etkisi bakımından bir belirlemeye, değerlendirmeye ulaşılamadığından, bu yönden dava konusu ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“AYDIN'IN YOK OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Aydın Çevre ve Doğa Derneği başkanı Halil Çetinkaya Aydın’ın havasını, suyunu, toprağını, insanını zehirleyen, topraklarını adeta işgal eden JES'lere karşı yürüttükleri hukuki mücadelede verilen kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Çetinkaya, “Kendilerini devletin, hukukun üstünde gören, siyasi ve ekonomik güçlerini güvenen yasaları hiçe sayarak daha ÇED süreci bitmeden yapımına başlanan JES'le ilgili itirazlarımızı haklı bulan mahkeme iptal kararı verdi. Halkımızın da desteği ile Aydınımızı zehirleyen bu santrallerin hepsinden kurtulacağız. Çünkü Aydın Jeotermal patronlarının çöplüğü değil, Aydın’da yaşayanların yaşam alanıdır Aydın'ın yok olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.