Manisa Barosu: Can Gürkan cezaevinde yatmayacak

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının davası Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 13 Nisan tarihinde tekrar görülmeye başlamış ve 16 Haziran tarihinde ise Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkemeye heyeti tarafından karar bağlanmıştı.

Maden faciasındaki tüm ailelerin itiraz ve tepkilerine rağmen Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a ‘Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma' suçundan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu'na “Bilinçli Taksirle Ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan ise 12 yıl 6 ay ceza verilirken, sanıklardan yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç'e ise beraat kararı verilmişti.

PATRON CAN GÜRKAN CEZAEVİNE GİRMEYE BİLİR

Soma maden faciasının son görülen duruşmasını ardından verilen kararla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, sanıklar için verilen cezaların yeterli olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyetinin verdiği kararı değerlendiren Baro Başkanı Arslan şöyle konuştu:

* Biz bu davanın başından beri söyledik. Sanıkların ve özellikle Can Gürkan'ın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten değil, olası kasıttan ölüme sebebiyet vermekten yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ancak verilen kararda şunu gördük ki, hem Yargıtay'ın hem de mahkeme heyetinin üzerindeki siyasi ile sermayenin baskısı etkin oldu.

* Siyasi baskıların olduğu bir yargılama sonucunda yönetim kurulu başkanı Can Gürkan hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu’na da 12’şer yıl 6’şar ay ceza verildi. Onlarca kişinin ölümüne sebep olan Haluk Evinç ise beraat etti.

* Can Gürkan'a verilen ceza baktığımızda, daha önce 5 kapalı cezaevinde kalmış ve yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. Şimdi cezasının 15 yıldan 20 yıla çıkması, aslında onun yatarını değiştirmiyor. Çünkü Ceza İnfaz Kanunu'na göre Can Gürkan'ın verilen cezasının yatarı 10 yıl. Cezaevindeki iyi hal durumu göz önüne alındığında bunun kapalı cezaevinde geçirilecek ceza tutarı 7 yıl.

* Zaten 5 yılını yatmış durumda, geri 2 yıl kalıyor. Açık cezaevinde yatanlara şu anda Covid-19 sebebiyle izinli olarak geriye kalan infaz sürelerini dışarıda geçirme hakkı verildi. Can Gürkan'da şu anda bu kararla açık cezaevinde çıkma hakkını elde etmiş durumda. Ayrıca açık cezaevine geçen mahkumlar Temmuz ayına kadar izinli sayılıyor.

* Eğer bu izin uzatılır, Yargıtay da bu uzatma süreci içinde bu kararı onarsa aslında Can Gürkan cezaevine girmeyecek. Önümüzdeki süreçte Covid-19 nedeniyle açık cezaevinden izinli olma durumu ortadan kaldırılırsa o zaman Can Gürkan’ın 2 yıl daha açık cezaevinde kalması bekleniyor.

SANIKLARDAN KURT VE ORMANOĞLU 1 YIL 3 AY YATACAK

Manisa Baro Başkanı Arslan açıklamasının ikinci kısmında, mühendislerden Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu hakkında verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını değerlendirerek, “Mühendislerden Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu ise yine aldıkları cezanın yatarı Ceza İnfaz Kanunu'na göre 3 yıl 3 ay. Bunun ise 10/1'ni yani 1 yıl 3 ayını kapalı cezaevinde yatmak durumunda kalacaklar. Daha sonra açık cezaevinde geçme hakkını elde ettikleri için Covid-19 sebebiyle izinli sayılarak infazlarının geri kalan kısmını dışarıda geçirecekler. Yani onlarında çok fazla yatarı gözükmüyor” dedi.

“YARGITAY'A TEMYİZ YOLUNA GİDECEĞİZ”

Baro Başkanı Arslan açıklamasında son olarak, Akhisar ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı mağdur madenci yakınları avukatları olarak kabul etmediklerini belirterek, Yargıtay'a temyiz yoluna gideceklerini vurguladı.

Verilen kararın maden yakınlarının acılarını indirmediğini dile getiren Baro Başkanı Arslan şöyle konuştu:

* Bundan sonraki süreçte Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Yargıtay’a temyiz yoluna gidiyoruz. Kararı Yargıtay bozduğu için yine doğrudan Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’ne gitmesi söz konusu. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onaylarsa ondan sonraki aşama Anayasa Mahkemesi. Buradan gelecek sonuca göre de dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz.