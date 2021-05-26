Mansur Yavaş’ın mücadelesi sonuç verdi! Müjdeyi duyurdu

Ankara'da en son otobüs alımının 2013 yılında gerçekleştiğini ve hizmet veren mevcut otobüslerin dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlı olduğunu her fırsatta vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni otobüs alımı için mücadelesi sonuç verdi.

9 Nisan 2021'de gerçekleşen son ihale ile fiyat tekliflerinin alınmasının ardından kazanan firmalarla sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Mercedes Benz-Türk A.Ş İcra Kurulu Başkanı Süer İsmail Sülün, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Serdar Görgöç ile ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara milletvekilleri, ABB Meclis Grup Başkanvekilleri ile üyeleri, bürokratlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

YAVAŞ: BİZİM ÖNCELİĞİMİZ İNSAN

İmza töreni öncesi otobüs alım süreciyle ilgili olarak “İlkelerimiz doğrultusunda, halka hizmet yolunda bir aşamayı daha geçiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, şöyle konuştu:

*Göreve geldiğimizde çarpık bir tablo ile karşılaştık. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 12 artarken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21 düşmüş. Kaynaklar, toplu taşıma lehine kullanılsaydı, hem hemşerilerimizin ulaşımdaki sıkıntıları azalacak hem de otobüs filomuz genişleyip yenilenmiş olacaktı.

*Hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz: Bizim önceliğimiz insan… Onu nasıl huzurlu kılarız, hayatını nasıl kolaylaştırırız, refahını nasıl artırırız, sağlığını nasıl koruruz, hizmet ederken doğayı nasıl koruruz ve ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet götürürüz? diye düşünüyoruz.

ALINACAK OTOBÜS SAYISI 301 OLDU

Teslim alınacak otobüslerle ilgili bilgi veren ve ihale sürecinde ilave 19 yeni otobüs alma imkanı daha doğduğunu açıklayan Yavaş, şunları söyledi;

*Süreç tamamlandığında, doğalgazla çalışan, 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 adet dizel otobüsü toplu taşıma filomuza kazandırmış olacağız. İlk etapta toplam 282 otobüs alacağımızı duyurmuştuk.

*Tüm bu şeffaflık uygulamalarının bir sonucu olarak Ankaralılara şu müjdeyi de vermek istiyorum. Kredi tutarımız doğrultusunda alacağımız yeni otobüs sayısı 19 adet artarak 301 adede yükseldi.

*Bunlara ilave olarak, 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet midibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak.

*Yaklaşık 6 ayla 1 yıl arasında gerçekleşecek imalat ve teslimat süreçlerinden sonra Ankara'mız çağa uygun, son derece modern otobüslere kavuşmuş olacak.

RENK VE TASARIMI VATANDAŞ BELİRLEYECEK

Katılımcılık ilkesi gereği yeni otobüslerin dış tasarımının Ankaralıların oylarıyla belirleneceğini söyleyen Başkan Yavaş, “Dış giydirme tasarımlarının son halini hemşehrilerimizle birlikte belirleyeceğiz. Tasarımlar ankete açılacak ve Ankaralılar olarak otobüslerimizin rengine, tasarımlarına birlikte karar vereceğiz” dedi.

“EN KISA SÜREDE ARAÇLARI TESLİM ETMEK İSTİYORUZ”

Sözleşmenin Ankara halkına hayırlı olmasını dileyen Mercedes Benz-Türk A.Ş İcra Kurulu Başkanı Süer İsmail Sülün, “Görevimiz bugünden itibaren başlıyor. Bu otobüsleri gösterdiğiniz tarihlerden inşallah çok daha kısa sürede teslim edeceğiz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz” derken, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Serdar Görgöç ise “Ankara Büyükşehir Belediyesinin mücadelesini daha iyi hizmet vermek için çabasını yakından izliyoruz. Böyle bir katkımızın olmasından çok mutluyuz sanayici olarak. En kısa sürede araçlarımızı yapıp başkanımızın dediği gibi Ankara halkının hizmetine girmesini verimli, faydalı, çevreci hizmet vermesini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 377 OTOBÜS ANKARA'YA KAZANDIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte toplu ulaşımın rahatlatılması amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 168 doğalgaz körüklü, 105 doğalgaz solo, 28 dizel körüklü, DMO'dan alımı yapılacak 51 midibüs, AB hibeli 3 elektrikli otobüs olmak üzere toplamda 355 yeni ve 22 dönüştürülmüş elektrikli otobüsü toplu taşıma filosuna katmayı hedefliyor. Otobüslerin özellikleri belirlenirken güvenlik ve konfor ön planda tutuldu. Yeni otobüsler bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme sistemli, panik butonlu, araç takip sistemli, yaşlı, hamile ve engelli erişimine uygun, güvenlik ve kamera sistemli olacak.

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