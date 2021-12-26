Mansur Yavaş’tan duygulandıran 27 Aralık paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulunarak "İyi ki geldin, hoş geldin Ata’m" notunu düştü.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla video yayınladı.

“BUGÜN MİLYONLAR OLARAK SELAMLIYORUZ SENİ”

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Yavaş, “Ankara’ya 27 Aralık’ta, o Kızılca Gün’de ayak bastığında Seymen Alayı ile karşılayan on binlerdik. Türk milletinin ebedi vatanında bugün milyonlar olarak selamlıyoruz seni. İyi ki geldin, hoş geldin Ata'm” notunu düştü.

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