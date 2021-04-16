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Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, "Her zaman hukukun üstünlüğünü savunacak, demokrasiye olan inancımızı asla yitirmeyeceğiz" dedi.

Güncellenme: 21:12, 16/04/2021
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Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, “Yarına olan borcumuz, bugün adaletin yanında olmaktır” dedi.

“DEMOKRASİYE İNANCIMIZI ASLA YİTİRMEYECEĞİZ”

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bugün CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezimizde ziyaret ettim.

* Yarına olan borcumuz, bugün adaletin yanında olmaktır.

* Her zaman hukukun üstünlüğünü savunacak, demokrasiye olan inancımızı asla yitirmeyeceğiz.

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