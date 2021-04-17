Mansur Yavaş’tan vatandaşlara dayanışma çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

“ALINACAK ÇOK YEMEK VAR”

Yavaş, “Büyük ailem, #6MilyonTekYürek dayanışmamıza 2 haftada 8 milyon TL’den fazla destekte bulunarak nice tebessüme vesile oldunuz. iftarver.com’da hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı var. Gelin, bu Ramazan’da boş koltukları dayanışmayla dolduralım” dedi.

“SİZLERİ AYNI SOFRADA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM”

Mansur Yavaş, paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili ailem, pandemi süreci maalesef artarak devam ediyor. Bu süreçte işsiz kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor.

* Biz de bunun etkilerini azaltmak için Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz.

* iftarver.com sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor.

* Sizleri iyiliğin başkentinde bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın verdiği mutlulukla yine aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum.